Cine al aire libre y clásicos del terror en la Biblioteca Provincial

El ciclo de cine Verano Frankenstiano volvió a convocar al público este viernes por la noche en el patio de la Biblioteca Provincial en Paraná

El ciclo Verano Frankenstiano volvió a convocar a público este viernes por la noche en el patio de la Biblioteca Provincial, en Paraná, con la proyección de La maldición de Frankenstein. La propuesta es impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER).

Más de 60 personas, en su mayoría jóvenes, participaron de la función al aire libre en la sede ubicada en Alameda de la Federación 278. La película proyectada fue el clásico dirigido por Terrence Fisher en 1957, una de las versiones más influyentes del personaje creado por Mary Shelley.

El ciclo se desarrolla durante enero y febrero y marca el inicio de la temporada 2026 del Cineclub Noble del IAAER, en una actividad conjunta con la Biblioteca Provincial. El director de la institución, Matías Armándola, destacó el interés del público por una figura emblemática de la literatura y del cine.

La próxima función será el viernes 13 de febrero, a las 20.30, con El jovencito Frankenstein, de Mel Brooks. El cierre del ciclo está previsto para el viernes 20 de febrero, con Frankenstein de Mary Shelley, dirigida por Kenneth Branagh. El acceso a todas las funciones es libre y gratuito.