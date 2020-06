Cazzu demandará a los medios por las noticias del falso Covid

Este martes Cazzu se levantó cruzadísima: una serie de medios había publicado la noticia de que la artista "podría" tener coronavirus. Mientras todos esperaban su palabra, el hashtag #FuerzaCazzu llegó a los primeros puestos en Trending Topic de Twitter.

Pero era todo fake news: "Yo estaba durmiendo y me llama todo el mundo súper asustado porque a alguien se le ocurrió sacar una noticia que dice que yo tengo coronavirus. No sé qué les pasa en la cabeza. Están muy aburridos, la cuarentena les está haciendo mal. Es muy grave lo que hacen", arrancó en sus stories de Instagram.

Cazzu: Rompe El Silencio Sobre Noticia Falsa

"Para la gente que está verdaderamente preocupada por mí, yo estoy bien, estoy en mi casa, no me pasa nada. No me hice un test de Covid-19, no estoy enferma, no salgo. Yo estoy en Buenos Aires y toda mi familia en Jujuy. Estoy desconcertada. Por si no quedó claro, no tengo covid-19", aclaró.

Por otro lado, adelantó que iniciará acciones legales contra "los medios de comunicación y las revistas" que difundieron la fake news: "Todos demandados, los que hayan compartido la noticia, la gente que haya impulsado la noticia, todos demandados".

Finalmente, escribió en Twitter un breve mensajae: "La gente se muere a causa de este virus y hay quienes se atreven a elaborar noticias falsas con la gravedad que eso implica. Para los que están preocupades no tengo Covid-19 por lo que la noticia es falsa. Gracias".

Antes de cerrar el tema le dedicó un espacio a quienes, creyendo en la veracidad de la noticia, se burlaron de ella: "Y a la gente que le vio el lado divertido de que podría estar enferma y la burla, WOW! Hay gente para todo tipo de asquerosidades".