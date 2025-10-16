Caro Vergara: "El humor es una red muy linda de contención"

La comediante y actriz Caro Vergara visitó los estudios de radio La Red Paraná, y habló sobre su camino en el humor, el teatro y el stand up

La comediante y actriz Caro Vergara visitó los estudios de radio La Red Paraná , donde habló sobre su camino en el humor, el teatro y el stand up. Con una mirada sensible y un sentido del humor que nace de la experiencia, compartió cómo el arte se convirtió en una forma de transformar las vivencias personales en algo sanador. Vergara forma parte de la escena local que impulsa una nueva camada de comediantes entrerrianos.

La artista se presentará el viernes 17 de octubre junto a un grupo de artistas en Arde Flora (Av. Laurencena 1240), con entrada a la gorra y reservas al 3436207071. Y el sábado 17, integrará la propuesta “ Noche de chicas stand up ” en Parientes del Bar (Feria de Salta y Nogoyá), junto a Memé Varietal y Feli Vercelli, en una noche que mezclará humor, poesía y música. Las reservas pueden realizarse al 3435076532.

Durante la entrevista, la artista reflexionó sobre lo que más disfruta del stand up: “Lo que me gusta es que puedo transformar. Transformar el no en sí, el fracaso en risa, el trauma en un chiste. Hacer una catarsis colectiva, encontrarme en un igual. Creo que la risa sana muchísimo y nos acerca. En este momento, en el que necesitamos estar más cerca, el humor es una red muy linda de contención”.

Para Vergara, el arte tiene un poder de transformación que permite ver la realidad desde otro lugar. “Más vale reír que llorar. Si nos ponemos serios con todo lo que pasa, lo mejor que nos puede pasar es fingir demencia aunque sea por un rato y dejarnos llevar. No podemos cambiar las cosas, pero sí podemos verlas de otra forma. Eso es el arte para mí”.

La artista comenzó a incursionar en el stand up hace un tiempo, y en abril fue su primera presentación: “Fue una aventura. En los bares se escucha todo, el ruido de los vasos, de la pizza chorreando queso, y uno tiene que lograr que te presten atención. Pero la emoción de estar ahí no se va nunca. Cada vez que actúo siento que es mi lugar”. Vergara también habló sobre su relación con el público, un vínculo que se construye desde la empatía y la vulnerabilidad. “Lo primero que hago es reírme de mí misma. Cuando uno se ríe de sí, ya rompe el hielo. Y a partir de ahí, la gente se ríe con vos, no de vos”.

Entre sus temas más recurrentes aparece el humor sobre su propia estatura, algo que convierte en un gesto de autoaceptación y cercanía: “Mido un metro cincuenta desde los doce años, y no hay más. Antes lo veía como algo negativo, pero con el tiempo entendí que eso también es parte de mi identidad. En ese error, en eso que antes dolía, está la comedia”.

Trasformación

También recordó una de las anécdotas que suele compartir en sus presentaciones: “Toda la vida me han hecho chistes con mi apellido, ‘Vergara’. Y en el escenario lo uso a favor, porque la gente se ríe y me devuelve una energía hermosa. A veces, después de un show, alguien se me acerca para contarme algo personal. Eso es un regalo enorme. El humor abre puertas y conecta con el otro de una manera muy humana”.

Con su estilo espontáneo y cercano, Caro Vergara se consolida como una de las voces emergentes del stand up paranaense, capaz de mezclar ternura, ironía y reflexión. Además, es una mujer que nunca se da por vencida y lucha por sus sueños, por sus objetivos. Va detrás de lo que quiere y lo intenta, siempre.