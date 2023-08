El entrerriano Carlos Dearmas fue premiado como Mejor Dibujante de 2023

La misma es una historia ficcional en el contexto de los cortes de luz en Jujuy entre el 20 y el 27 de julio de 1976, a pocos meses de comenzada la última dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983).

Carlos Dearmas fue galardonado con el Premio Trillo a Mejor Dibujante de 2023.

Dearmas ya fue galardonado en marzo de 2022 con los el premio Cinder, que se entregó en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, en Buenos Aires. En tanto que "Apagón" fue ganadora de la convocatoria Publicación de Novela Gráfica para dibujantes, guionistas, y artistas visuales del Centro Cultural Recoleta.



En diálogo con UNO, el 30 de junio el dibujante oriundo de Gualeguaychú contó sus inicios: "Desde chico me gustaban los comics y eso de convertir otras cosas en historias. Hacía pequeñas historietas o creaba historias que no necesariamente dibujaba. Hay muchas cosas que me influyeron. Cuando estaba en Gualeguaychú los que más veía eran las revistas de editorial Columba porque un tío tenía una pequeña colección y no se la prestaba a nadie, pero yo las podía ver".



"Empecé a laburar de eso en 2001 por una cuestión de necesidad. Mis conocidos decían que le gustaba lo que hacía y que empezara a hacer retratos en ferias. Yo tenía confianza y así empecé a ir a ferias de artesanos, donde descubrí las movidas en las ciudades. Ahí vi la posibilidad de laburar en esto. Me fui a vivir luego a Salta y fui aprendiendo otras cosas. Dibujaba como loco, trabajando muy rápido. Una vez llegué a hacer 120 dibujos en una feria. 120 personas dibujadas. Agarré mucha cancha trabajando delante de todo el mundo. En esa época tenía el entusiasmo hippie tardío", contó entonces.



El premio

El entrerriano fue reconocido por su trabajo en un acto que se realizó la noche del sábado 19. La Crack Bang Boom, uno de los eventos de historietas más grande del país, le entregó el Premio Trillo al Mejor Dibujante de 2023. El reconocimiento es en honor al reconocido guionista de historietas Carlos Trillo (1943-2011).

Los Premios Trillo son votados exclusivamente por aquellos creadores de historietas (los que escriben, dibujan, entintan, colorean, diseñan, editan) o están involucrados en el aspecto creativo de los comics que hayan sido invitados de la Convención Crack Bang Boom en ediciones anteriores (de 2010 a 2023).

Todos los premiados

Mejor Obra Público Adulto: La Madriguera- Femimutancia (Editado por Hotel de las Ideas).

Mejor Obra Humor Gráfico: La Caja 3: Apestados– Esteban Podetti (Editado por Historieteca Editorial).

Mejor Obra Público Infantil/Juvenil: Max Hell: rescate en Oberón– Guillermo Höhn y Pablo Tambuscio (Editado por Editorial Pictus).

Mejor Antología: Metamorfosis – Paula Andrade (Editado por Gutter Glitter).

Mejor Rescate de material previamente editado en Argentina o en el extranjero: Universo DC por Enrique Alcatena – Enrique Alcatena & varios autores (Editado por Ovni Press).

Mejor obra en formato digital (webcomic): Nathaniel Fox y la tierra hueca– Rodolfo Santullo, Manuel Loza y El Santa (publicado en Behance por Loco Rabia Editora).

Mejor Portada: Santa Sombra– de Paula Boffo (publicado por Barro Editora).

Mejor Dibujante: Carlos Dearmas por Apagón (Editado por Hotel de las Ideas).

Mejor Guionista: Rodolfo Santullo por La Orden del Bes (Editado por Los Aspirantes Ediciones).

Mejor Autor Integral: Dolores Alcatena por El fuego que purifica (Edición de autora).

Premio Trillo a la Trayectoria: Eduardo Mazzitelli.