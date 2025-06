Camira, la joven de Concordia que deslumbró en La Voz Argentina

Más allá de su gran voz y carisma, fue su historia personal la que generó un momento de profunda emoción. En la previa a su presentación, y en diálogo con Nico Occhiato, la joven reveló que comenzó a cantar tras la trágica muerte de su hermano Andrés, quien fue asesinado en Concordia durante un robo cuando tenía apenas 18 años. “Lo mataron dos motochorros para robarle el celular”, contó conmovida.

El trágico hecho de su hermano en Concordia

La tragedia para su familia ocurrió el 26 de septiembre del año 2014, cuando Víctor Andrés Rueda, que en ese momento tenía 18 años de edad, fue asesinado en plena tarde, cuando fue abordado en la intersección de las calles Isthilart Oeste y Pedro Duarte.

El hecho fue cometido por dos jóvenes, que se movilizaban a bordo de una moto y el menor de los delincuentes –que en ese momento tenía 16 años– le efectuó un disparo en la zona del pecho, poniendo fin a su vida, tras sustraerle su celular, consignó Diario Río Uruguay.

“Empecé a cantar después de la muerte de mi hermano. Tenía 10 años y me anoté en un concurso de talentos, en eventos solidarios. Él siempre me apoyó y me decía que me anime a seguir la música”, relató. Su nombre artístico, Camira, también tiene un profundo significado: es una abreviación de su nombre y las últimas dos letras hacen referencia a la República Argentina.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LaVozArgentina/status/1937684185390481487&partner=&hide_thread=false Mataron a su hermano por un celular y hoy canta por él: la historia de Camila Rizo Avellaneda #LaVozArgentina https://t.co/viILcxJc0f — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) June 25, 2025

La madre de Camila, Andrea Ferreira, también participó del segmento y compartió su experiencia frente al dolor: “Si no tuviese a Dios en mi corazón, no habría podido. Hay que transformar el dolor en amor”, expresó, dejando un mensaje de fortaleza.

Camila, que se especializa en cantar cumbia y melodías alegres, aseguró que la música fue su refugio: “No sé si me ayudó a superarlo, pero sí a salir un poco del dolor que estábamos pasando todos”.

Como cierre del emotivo capítulo, la cantante reveló una significativa coincidencia: fue seleccionada para participar en el programa el 28 de marzo, justo el día en que su hermano Andrés hubiese cumplido 28 años. “Siento que él está conmigo en esto”, dijo emocionada.