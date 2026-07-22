Uno Entre Rios | El País | gobierno nacional

El Gobierno nacional presentó el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal

El Gobierno nacional presentó el nuevo proyecto que busca la adhesión de más contribuyentes para formalizar los denominados “dólares del colchón”.

22 de julio 2026 · 20:42hs
Luis Caputo estuvo a cargo de la presentación del nuevo proyecto del Gobierno nacional.

Luis Caputo estuvo a cargo de la presentación del nuevo proyecto del Gobierno nacional.

El Gobierno nacional presentó este miércoles el nuevo proyecto de la Ley de Inocencia Fiscal que enviará al Congreso Nacional, el cual busca la adhesión de más contribuyentes para formalizar los denominados “dólares del colchón”.

La presentación estuvo a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, y de la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, junto a distintos contadores y tributaristas que recomendaron ciertos cambios para la ley aprobada en diciembre último. El funcionario adelantó que el proyecto se enviará mañana al Poder Legislativo.

Los principales pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes. 

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Javier Milei cruzó la campaña anti Argentina en redes sociales.

Javier Milei cruzó la campaña anti Argentina en redes sociales

La palabra de Luis Caputo

“Hay más de 4 veces la cantidad de depósitos en dólares metidos en el colchón. Hay 170.000 millones de dólares”, precisó Caputo en base a estimaciones del Banco Central (BCRA). Y agregó: “Tampoco nos sirve como país que estén debajo del colchón. Necesitamos que la economía crezca y necesitamos recaudar más”.

El titular del Palacio de Hacienda indicó que tener los dólares debajo del colchón “es muy mal negocio”. “Pierden valor, aunque la gente no lo crea”, dijo, y sumó que el objetivo del Gobierno es aumentar el nivel de inversión.

“Necesitamos que (los dólares) se vuelquen al sistema financiero para que el país crezca nuevamente, genere mayores recursos y genere un mayor superávit que nos permita seguir bajando impuestos”, afirmó.

Caputo aclaró que la esencia de la ley sigue siendo la misma, que es permitirle a la gente poder formalizar sus ahorros en el sistema financiero.

“El espíritu de la ley no cambia absolutamente en nada. El objetivo sigue siendo permitirle a la gente que en el pasado se vio forzada a informalizar sus ahorros, porque estaba prohibido el acceso libre a la compra de dólares e incluso penado, que esos ahorros puedan ser formalizados en el sistema bancario sin ninguna penalidad”.

Por su parte, Ibarzabal Murphy señaló que los cambios en la ley “apuntan a robustecer la seguridad jurídica del régimen” y a “brindar la confianza suficiente para que los ciudadanos se animen a ingresar”.

El nuevo proyecto del Gobierno nacional

Los ejes principales estuvieron enfocados en ampliar el universo de contribuyentes al Régimen Simplificado de Ganancias y alivianar las dicrepancias significativas, entre otros cambios.

Ampliación del universo: se eliminan los topes o barreras patrimoniales y de ingresos. El régimen queda abierto para todas las personas humanas y sucesiones indivisas. Quienes revistan las categorías de “Grandes Contribuyentes” podrán adherir a la “modalidad simplificada” a los fines prácticos de el que fisco les pre-liquide el impuesto y para efectuar el pago, aunque no gozarán de las presunciones, efectos liberatorios ni demás beneficios previstos en la ley.

Discrepancia significativa: se configura una discrepancia si ARCA detecta un incremento del impuesto determinado o una reducción de los quebrantos impositivos (lo cual implica una mejora técnica respecto del texto actual que hablaba de “saldos”) por un porcentaje inferior al 15%. Aún superando el 15%, no habrá exclusión del régimen si la diferencia nominal reclamada no alcanza el equivalente al 5% del monto de evasión previsto (5 millones de pesos).

Inversión de la carga probatoria y salvataje por rectificativa: se invierte la carga de la prueba hacia ARCA. Para sostener una discrepancia significativa, el fisco no podrá utilizar presunciones sino que solo podrá valerse de la información declarada, sus propios sistemas o datos de terceros. Se otorga una oportunidad al contribuyente para no perder el régimen. No se considerará configurada la discrepancia si el contribuyente presenta una declaración jurada rectificativa y cancela o regulariza la diferencia (más intereses) en un plazo no mayor a 15 días hábiles tras ser notificado de la liquidación administrativa (por ingresos directos) o de la determinación de oficio.

Restablecimiento de la presunción y reintegro con intereses en plazo expedito: si el contribuyente paga el ajuste para no perder el régimen y posteriormente se revoca la impugnación de ARCA, se le restablece plenamente la presunción de exactitud. En este escenario, ARCA está obligada a reintegrar los importes con intereses de repetición en un plazo no mayor a 45 días hábiles desde la notificación de la resolución firme.

gobierno nacional dólares Congreso
Noticias relacionadas
Para el Indec, la actividad económica tuvo un leve crecimiento de 0,2% en mayo. 

Indec: la actividad económica tuvo un leve crecimiento de 0,2% en mayo

caputo presentara el proyecto de inocencia fiscal ii para modificar ganancias

Caputo presentará el proyecto de Inocencia Fiscal II para modificar Ganancias

La Ruta Nacional 18 de es una de las que aparece en la tercera etapa de las privatizaciones del Gobierno nacional. 

Privatización de rutas: con la 12 y la 18, 22 empresas competirán por la concesión de la tercera etapa

el vocero presidencial nego criticas a messi y a la seleccion por la bandera de malvinas

El vocero presidencial negó críticas a Messi y a la selección por la bandera de Malvinas

Ver comentarios

Lo último

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Riquelme, contundente tras el regreso de Villa a Boca: Todos merecemos una segunda oportunidad

Riquelme, contundente tras el regreso de Villa a Boca: "Todos merecemos una segunda oportunidad"

El Gobierno nacional presentó el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal

El Gobierno nacional presentó el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal

Ultimo Momento
Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Riquelme, contundente tras el regreso de Villa a Boca: Todos merecemos una segunda oportunidad

Riquelme, contundente tras el regreso de Villa a Boca: "Todos merecemos una segunda oportunidad"

El Gobierno nacional presentó el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal

El Gobierno nacional presentó el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal

La reforma previsional llegó a Diputados con cruces por los tiempos y el alcance del debate

La reforma previsional llegó a Diputados con cruces por los tiempos y el alcance del debate

La UCR respaldó la reforma jubilatoria y pidió a Diputados aprobar el proyecto de Frigerio

La UCR respaldó la reforma jubilatoria y pidió a Diputados aprobar el proyecto de Frigerio

Policiales
Colón: investigan el voraz incendio que destruyó seis cabañas

Colón: investigan el voraz incendio que destruyó seis cabañas

Dos muertos por un accidente entre una camioneta y un camión en la intersección de ruta 14 y 18

Dos muertos por un accidente entre una camioneta y un camión en la intersección de ruta 14 y 18

Homicidio en barrio Humito: imputaron al acusado del crimen y lo enviaron a la cárcel por 50 días

Homicidio en barrio Humito: imputaron al acusado del crimen y lo enviaron a la cárcel por 50 días

Marihuana: confirman procesamiento a mujer que fue descubierta con 20 kilos

Marihuana: confirman procesamiento a mujer que fue descubierta con 20 kilos

Conductor alcoholizado chocó un camión estacionado

Conductor alcoholizado chocó un camión estacionado

Ovación
Riquelme, contundente tras el regreso de Villa a Boca: Todos merecemos una segunda oportunidad

Riquelme, contundente tras el regreso de Villa a Boca: "Todos merecemos una segunda oportunidad"

Liga Argentina: La Unión de Colón confirmó DT y cuatro fichas

Liga Argentina: La Unión de Colón confirmó DT y cuatro fichas

Torneo del Interior: Estudiantes y Rowing afrontan compromisos decisivos en una jornada clave

Torneo del Interior: Estudiantes y Rowing afrontan compromisos decisivos en una jornada clave

Nicolás Bonelli: Vemos que hay otras marcas que son superiores

Nicolás Bonelli: "Vemos que hay otras marcas que son superiores"

Mundial 2026: Un entrerriano en el once ideal de la FIFA

Mundial 2026: Un entrerriano en el once ideal de la FIFA

La provincia
La reforma previsional llegó a Diputados con cruces por los tiempos y el alcance del debate

La reforma previsional llegó a Diputados con cruces por los tiempos y el alcance del debate

La UCR respaldó la reforma jubilatoria y pidió a Diputados aprobar el proyecto de Frigerio

La UCR respaldó la reforma jubilatoria y pidió a Diputados aprobar el proyecto de Frigerio

Paraná Wine reunirá a más de 70 bodegas en una feria que impulsa el enoturismo entrerriano

Paraná Wine reunirá a más de 70 bodegas en una feria que impulsa el enoturismo entrerriano

Entre Ríos: ingresó a la Cámara de Diputados la reforma previsional

Entre Ríos: ingresó a la Cámara de Diputados la reforma previsional

La música argentina y la ópera se unirán en una gala especial en Crespo

La música argentina y la ópera se unirán en una gala especial en Crespo

Dejanos tu comentario