"Biografías del arte", la propuesta cinéfila de Gato Negro Café Cultural

Leandro Portillo.jpg

Sobre en qué se basa para seleccionar los film, Portillo dijo: “El criterio más importante para los ciclos en general es que sean películas enmarcadas dentro de lo que se suele llamar cine de autor, o cine arte. Son películas donde prima la búsqueda artística por encima de la comercial. No son propuestas que suelen llegar a las salas comerciales, y se muestran más en festivales internacionales y en cine club. Cada mes armamos desde el espacio un ciclo con una temática particular que intenta englobar la visión y el acercamiento de distintos directores a esas temáticas planteadas".

"Este mes elegimos que fueran representaciones biográficas de artistas de disciplinas y épocas variadas. Dos películas son sobre pintores, William Turner y Andrei Rublev, una película de una escritora, Emily Dickinson, y una película sobre un músico de jazz, Charlie Parker. El objetivo de los ciclos de cine es difundir y promover el gusto por el cine de autor en la ciudad de Paraná, ya que son películas de difícil acceso, tanto por lo mencionado, que no se encuentra en las salas ni plataformas comerciales, porque sin un marco adecuado de promoción y presentación, puede resultar difícil también la contemplación de este tipo de obras. Debido al ritmo más pausado y al estilo narrativo que suele diferir a lo que estamos acostumbrados con las películas de acceso más masivo. Con el ciclo de biografías de artistas en particular, lo que se busca es mostrar la mirada de un lenguaje en particular que es el cine, hacia las otras disciplinas artísticas, y cómo se plasma ese intercambio de lenguajes según cada director”.

El joven contó que su película favorita es la que dará el cierre al ciclo el último domingo del mes. Andrei Rublev, del director ruso Andrei Tarkovsky. “Es uno de mis directores predilectos, y esta película en particular es una de sus obras maestras. Trata acerca de un pintor ruso de iconografías cristianas en la edad media”. Además, Portillo destacó la importancia de que se realicen este tipo de actividades culturales. “Dan a conocer al público una manera de hacer cine y arte donde priman las búsquedas artísticas, personales y comunitarias más allá de las necesidades de la industria. Como en todas las demás disciplinas del arte, es necesario promover estas búsquedas que suelen quedar en los márgenes de la cultura y que son muy necesarias para su desarrollo. Funcionan además como un espacio ameno de encuentro e intercambio de pareceres y visiones acerca del cine en particular, del arte, de la cultura, de la política, etc. Hoy más que nunca las creo necesarias, porque los vientos de la época soplan para otros rumbos, más individualistas, de poca contemplación pausada y profunda, debido a la manera que proponen las redes y los ámbitos laborales y de ocio. Creo que es necesario detenerse y juntarse, dos prácticas un poco en extinción que son vitales para la salud de un pueblo y una comunidad”, destacó.

Gato Negro Café Cultural

Los encuentros se realizan todos los domingos a las 18 en Gato Negro Café Cultural (Tucumán 355). Valor de entrada 1.000 pesos y quienes deseen consumir un café se cobra una entrada de 2.000 pesos. Hoy proyectarán Bird de Clint Eastwood, película que fue estrenada en 1988.