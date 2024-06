Nicolás Faes y Pablo Paredes presentan su videoclip "Flor y espina"

Bailarines de Nicolás Faes.jpg

Videoclip

En diálogo con UNO, Faes (profesor de charango en la Escuela de Música, Danza y Teatro Profesor Constancio Carminio) brindó detalles de su recorrido como músico y contó los entretelones de la producción audiovisual que presentarán.“Yo soy charanguista, me dedico hace bastantes años a ese instrumento. Desde chico me surgió el interés por las sonoridades andinas y tuve la suerte de poder transitar mi camino artístico pudiendo participar de festivales internacionales de charango, tocando en diferentes lugares, estudiando con maestros. Conociendo y pudiendo estrechar una relación muy linda con el maestro Jaime Torres, a quien le dediqué un libro de partituras de su obra y por quien he llegado a tocar varias obras con orquestas sinfónicas. Así que mi trayectoria es, por suerte y agradecido, bastante nutrida en el plano de la música académica y también de la música popular”.