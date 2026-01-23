AURA abre sus puertas a una feria de ilustración entrerriana

Este fin de semana se realizará una feria de arte gráfico e ilustración entrerriana en AURA, el Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos

Este fin de semana se realizará una feria de arte gráfico e ilustración entrerriana en AURA, el Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos. La propuesta se desarrollará desde este viernes 23 hasta el domingo 25 de enero, de 17 a 21, en la sede ubicada en Alameda de la Federación 557, en Paraná, con entrada libre.

Durante los tres días, el público podrá recorrer una feria que reunirá a artistas, emprendimientos y editoriales de distintos puntos de la provincia. La iniciativa es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y forma parte de la agenda CUAC! Verano.

La feria ofrecerá obras originales y publicaciones vinculadas a diversas ramas del dibujo y la ilustración, como humor gráfico, fanzines, diseño, objetos y stands editoriales. La propuesta busca acercar al público producciones que van desde lo editorial y lo institucional hasta experiencias independientes.

En paralelo, se inaugurará una exposición que permanecerá abierta hasta el 14 de febrero. Participan Maxi Sanguinetti (pintura y dibujo de prensa, Paraná), Manu Siri (ilustración editorial, Villaguay), Juan Dibuja (ilustración y objetos, Concordia) y Shei Salinas (ilustración tattoo, Victoria).

Además, este sábado a las 18 se realizará una jam de dibujo libre, abierta a todas las edades. La actividad invita a la comunidad a sumarse de manera participativa y llevar sus propios materiales.

El objetivo del evento es promover y difundir producciones vinculadas directamente al dibujo y la ilustración, y dar visibilidad a artistas entrerrianos que desarrollan este oficio en distintos formatos y contextos, fortaleciendo el intercambio entre creadores y público.

Convocatorias de AURA

Desde el Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos AURA informaron que se encuentran trabajando en las bases y condiciones de su convocatoria federal anual para artistas de toda la provincia. Durante 2025 se concretaron tres exposiciones seleccionadas, que tuvieron una destacada respuesta del público.