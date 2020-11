Artista de Hernandarias transforma en canciones historias de sus seguidores

“Es una sección nueva que inauguré hace siete meses aproximadamente, al ser una sección nueva y no tener tantos suscriptores no he recibido tantas aún. Son historias comunes, con las que cualquiera puede identificarse. Una de las que me llegó cuenta la historia de un chico que está enamorados de una chica desde hace 10 años y nunca tuvo el valor de decírselo; otro de un chico enamorado de una persona a la que le costaba contactar por cuestiones de distancia y al final esas personas se terminaron conociendo y formando una familia. O por ejemplo, la otra vez me llegó una carta preguntándome si no me gustaría ser niño de nuevo. Cuando yo escribo las canciones trato de ponerme en los zapatos de la persona que me mandó su historia. Obviamente no revelo la identidad de la persona, pero estoy muy contento con la gente que comparte esto conmigo y quiero que lo sigan haciendo. Yo sigo practicando, buscando nuevas técnicas de composición e intentando que ninguna canción se parezca a la otra”, contó el joven artista a Escenario. De hecho, invitó a quienes estén interesados a enviarles sus relatos a la dirección de correo electrónico cuentametuhistoria2020@hotmail.com.