"Artigas, el otro": escuelas de Paraná fueron al teatro a ver la obra

Artigas, el otro

“La obra se centra en la figura del personaje histórico de Artigas, y a partir de una ficción muy particular, en general, siempre pensamos en un dispositivo que involucre de algún modo al público, ya que nuestros espectáculos tienen un vínculo, una relación permanente con jóvenes y adolescentes de escuelas secundarias, también con terciarios, universitarios y algunos poquitos espectáculos para los más chiquitos. Entonces, pensamos siempre en un dispositivo de relación con el espectador que los involucre y los mantenga atentos. Por eso, en el proceso creativo apareció la idea de que dos granaderos encargados de custodiar la urna que contiene los restos del prócer, van dando charlas por diferentes lugares de Argentina y Uruguay, ambos son uruguayos, por supuesto, y están a la espera de un profesor de historia que va a dar la charla, ellos solo tienen que custodiar la urna y el profesor nunca llega. A partir de eso y de la imposibilidad que tienen los granaderos de hablar y moverse durante la guardia es que surge esta complicidad con los espectadores para aprovechar la espera y ellos despuntar un poco el vicio de contar lo que saben de la historia de Artigas”.

En ese sentido, aseguró que abren varias temáticas y pensamientos vinculados al prócer y a la gesta particularmente entrerriana. “La obra es un intento por pensar episodios y sucesos de nuestra historia que no son revisados. El espectáculo nos permite un poco eso, traer sobre todo acá, a nuestra región, al prócer supuestamente uruguayo, bueno, de hecho es uruguayo, pero que tiene mucho que ver con los entrerrianos, y justamente yo creo que ahí reside lo particular que tiene hacerla en el contexto de la escuela. Porque sabemos que es infértil juzgar la historia con esta distancia y tampoco está bueno quedarse con una sola versión. Es bueno recurrir a otras fuentes, estudiar y buscar otras miradas acerca de los mismos hechos”, sostuvo.

Siguiendo el marco de la obra, agregó que es favorable pensar la historia como una máquina de construir identidad. “En realidad, cada quien escribe su propia historia porque pertenece a un presente distinto, y esa historia en realidad no es una, no es La Historia, sino que es una historiografía. Eso es un poco lo que a mí me resulta más potente, el intentar generar en los pibes algunas preguntas acerca de todo ésto”, confesó. El teatro es una herramienta para el conocimiento, comunicaron desde la organización.