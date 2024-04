Jorge Calcina y Emilo Ruberto protagonizan la obra "Gemelos, hijos pródigos"

Jorge Calcina y Emilio Ruberto1.jpg

En diálogo con UNO, Calcina dijo: “La actuación fue un anhelo que tuve desde siempre y que no terminaba de animarme a encarar. Sin embargo, hace algunos años me inicié en los talleres de Arteatro con Juan Carlos Gallego y Graciela Crolla. Ahí aprendí un montón de cosas, sobre todo el cómo llevar un texto a la acción, que es de lo que básicamente se trata el teatro. Es decir, contar con la expresión, los gestos, las posturas y los movimientos mucho más que con las palabras. En mi laburo en radio me encantaba crear personajes y contar historias, siempre que el espacio y la oportunidad lo permitieran. Así llegué, inclusive, a participar en algunos radioteatros y me prendía de cualquier proyecto que incluyera la creación de personajes. Obviamente, esto lo hacía simplemente con los recursos de mi oficio de locutor y utilizando mucho la improvisación, con modulaciones e inflexiones de voz, con una impronta absolutamente personal ya que, en aquel momento, no tenía formación actoral”.

Además, Calcina compartió que la propuesta para protagonizar "Gemelos, hijos pródigos" le llegó por parte de Carlos Saboldelli, el autor. “A nosotros nos une un vínculo afectivo construido en el tiempo. Él fue columnista en mis programas como escritor e historiador. Incluso compartimos un proyecto de radio que hicimos durante un par de años. Apenas me pasó el libreto acepté porque es un verdadero desafío el tener que componer un personaje en un relato que mezcla un montón de emociones y sentimientos que se van desnudando dentro de un contexto muy particular y representativo de nuestra historia. Y a este atractivo se sumó el hecho de trabajar con un colega como Emilio Ruberto, a quien conozco desde hace mucho, y también una alegría contar con la dirección de Claudia Zaragoza a quien también conozco y admiro desde siempre por su trayectoria como actriz y directora.

El actor sostuvo que la preparación del personaje no fue tarea sencilla. “No solo se trata de memorizar un texto sino que, como dije antes, hay que ponerle acción a ese texto y en ésto no solo va la característica o cualidad del actor sino que es vital la mano del director. Para ser más explícito, el director es quien va viendo, marcando y corrigiendo los ensayos para que la obra refleje lo que el autor quiere decir. Es el responsable de la puesta en escena, el que señala los momentos precisos de cada acción y define lo que podríamos llamar el producto final. En este aspecto Claudia es muy exigente, como debe ser, y esto redunda en beneficio de la obra, a la vez que nos suma aprendizajes a los actores. Los hermanos y protagonistas de la obra se llaman Pablo y Juan, y tienen personalidades antagónicas, lo que hace que la trama contenga elementos inesperados”, adelantó.

Gemelos, hijos pródigos

En ese sentido, Calcina habló sobre su experiencia arriba de las tablas e hizo referencia a que cada escena genera una adrenalina especial. “Es, al menos para mí, como volver a ser chico. Es volver a aquella época en la que jugábamos a ser un personaje que nos gustaría ser. Claro que también tomo conciencia que, a diferencia de esa infancia de juegos en la que pretendíamos ser superhéroes, o cow boys o quien fuera, esto es un trabajo que conlleva la responsabilidad de representar una obra y contar lo que alguien más pensó, descubrió y creó, y que un director pone en escena. Y también hay que marcar la diferencia de que aquí tenemos que ponernos en la piel no de quien quisiéramos ser sino de una personalidad que alguien más fue o que un autor imaginó. Se tienen que expresar características, pensamientos, virtudes y defectos que no nos son propios, muchas veces hasta significan la antítesis de nuestra personalidad. Pero esto es aún más estimulante porque exige más y desafía las capacidades del actor”.

Centro Cultural La Hendija

Además de los actores protagonistas, la obra cuenta con un gran equipo de profesionales: Gustavo Morales en iluminación; Diego Saboldelli en fotografía; Milagros Carrasco a cargo del diseño gráfico; la escenografía y el vestuario pertenecen al grupo y la dramaturgia y la producción general pertenecen a Carlos Saboldelli. Las funciones se llevarán a cabo los sábados 20 y 27 en el Centro Cultural La Hendija (Gualeguaychú 171, Paraná). El valor de las entradas generales será de 3.000 pesos y las entradas anticipadas tienen un valor de 2.500 pesos. Por reservas comunicarse al 3434178802.