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Iñaki Arrías: "Viene siendo un año increíble"

Iñaki Arrías analizó su año en TC Pista Mouras a horas de comenzar la anteúltima fecha de la Etapa Regular. “Estamos haciendo una temporada muy buena”, expresó.

14 de agosto 2026 · 19:09hs
El piloto de Paraná tiene un gran presente en la categoría de ascenso de la ACTC.

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Iñaki Arrías, el puntero del TC Pista Mouras, analizó lo que viene siendo su segunda temporada en la categoría, que lo encuentra en la cima del certamen con cinco victorias. El de Paraná, que compite con un Ford del Candela Competición, tiene 263 puntos, es seguido de cerca por Ignacio Lovich (a tres puntos y medio de diferencia), e Ignacio Quintana, que tiene 248,5 unidades.

Iñaki Arrías va por un buen resultado en La Plata.

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Este fin de semana, en el circuito de La Plata que tiene una dimensión de 4.265 metros, el entrerriano disputará la octava fecha de su campeonato y se trata de la anteúltima fecha de la etapa regular. Este sábado tendrá lugar a la clasificación desde las 15.15, mientras que el domingo correrá la serie (a las 10) y la competencia final desde las 12.10.

El piloto de Paraná logró cinco triunfos en la temporada y va por la Etapa Regular.

Iñaki Arrías defiende la cima del TC Pista Mouras en La Plata

El Club Atlético Estudiantes inauguró su nueva pileta globo

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“Estamos haciendo una temporada muy buena; viene siendo un año increíble. Tenemos un auto súper sólido, que a pesar de los kilos, siempre funcionó bien. El funcionamiento se debe al equipo que hemos armado, absolutamente todos pusieron su granito de arena para que esto crezca”, sostuvo Arrías.

Iñaki Arrías sobre la parte final del año

Por otro lado, se refirió a la definición de campeonato: “Todavía no pienso en el título; falta un montón. Hay autos muy buenos y pueden pasar un millón de cosas en el medio. No me vuelvo loco por eso, sino que me centro en lo mío”.

Por último, se refirió a lo que se viene próximamente: “Aún no tengo definido nada en cuanto al futuro. Me encantaría seguir creciendo en la escalera que tiene la ACTC, porque estoy cómodo y es donde quiero estar”.

Iñaki Arrías TC Pista Mouras La Plata
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