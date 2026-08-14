La Municipalidad de Paraná realizó trabajos en Bajada Grande y trabajos preventivos ante la amenaza de la Corriente de El Niño.

La Municipalidad de Paraná realiza trabajos preventivos en Bajada Grande ante la amenaza de la Corriente de El Niño.

La intendenta Rosario Romero recorrió la zona de Bajada Grande donde se realizan las labores de la segunda etapa del plan Calle a Calle que lleva adelante la Municipalidad de Paraná y trabajos preventivos ante la amenza de la Corriente de El Niño.

“Respondemos a una demanda de los vecinos de mejorar las calles y sobre todo el escurrimiento de aguas. Son obras que impactan en la calidad de vida porque pueden transitar sin problemas en días de lluvia, van a poder ingresar ambulancias ante una emergencia, van a tener más iluminación y todas las mejoras que representa”, señaló la intendenta Rosario Romero.

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“El objetivo es mejorar la transitabilidad y la seguridad. Era un sector donde se demandaba mucha asistencia por parte de los vecinos, por eso encaramos tareas con mejorado de la traza con ripio, con el abovedado necesario para el escurrimiento del agua. Y la canalización hacia la Laguna que nos permite trabajar preventivamente ante el fenómeno de El Niño”, mencionó el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld.

Por su parte, el subsecretario de Infraestructura, Xavier Bilbao, explicó las labores y la importancia de su mantenimiento. “Es importante que las cunetas y los lugares de drenajes se mantengan limpios, más allá del trabajo diario que va a realizar la Municipalidad por eso apelamos a la solidaridad de la gente de no tirar residuos sobre las márgenes”, dijo.

Las labores se desarrollan por estos días en la intersección de calle Valentín Denis y calle N°1439. Los trabajos consistieron en el recambio de un conducto pluvial existente por uno de mayores dimensiones (800 milímetros de diámetro).

Esta obra optimizará la conducción de los excedentes hacia la Laguna Escondida, evitando la acumulación de agua en la vía pública durante tormentas severas.

Con el objetivo de mitigar el impacto de las lluvias intensas y proteger la infraestructura urbana, la Municipalidad de Paraná continúa con los trabajos integrales en el barrio Bajada Grande.

Las tareas, enmarcadas en la segunda etapa del Plan Calle a Calle, buscan dar una respuesta concreta y preventiva ante las variaciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño que se anuncia para la región en los próximos meses.

Soluciones integrales

La intervención se realiza con el fin de garantizar la durabilidad de las mejoras viales encauzando correctamente los desagües. Así se logra reducir la erosión del suelo y el deterioro del asfalto.

De manera simultánea a la obra pluvial, cuadrillas municipales llevaron a cabo tareas preventivas y de mantenimiento de la trama vial, tareas de embrozado y mejorado con ripio que tienden a favorecer las condiciones de circulación y transitabilidad para los vecinos de la zona.

Con estas acciones, la actual gestión municipal no solo resuelve urgencias puntuales, sino que consolida una planificación preventiva en distintos puntos estratégicos de la ciudad.