La doctora Agustina Frías dialogó con UNO sobre la jornada solidaria que brindará atención oftalmológica gratuita a personas que no pueden pagar una consulta.

Paraná tendrá una jornada solidaria de atención oftalmológica: "Es un honor y una alegría muy grande".

El próximo jueves 20, Centrovisión Paraná llevará adelante una nueva jornada solidaria de atención oftalmológica gratuita en su sede de calle México 438 . La propuesta está destinada a personas mayores de 5 años que tengan dificultades económicas para acceder a una consulta oftalmológica y contará con 20 cupos disponibles, que podrán solicitarse a través del WhatsApp o Instagram del lugar.

La iniciativa comenzó en 2025 y, desde entonces, ya se realizaron siete jornadas. En cada una, el objetivo fue acercar controles visuales y atención médica a personas que, por distintas circunstancias, no pueden afrontar económicamente una consulta.

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En diálogo con UNO, la doctora Agustina Frías, oftalmóloga (MP 12.782), contó cómo nació esta propuesta y cómo fue transformándose con el tiempo.

"Antes trasladábamos los equipos e íbamos a merenderos, escuelas o centros de salud y dábamos atención gratuita. Trasladábamos todos los equipos del consultorio para hacer una medición que, en realidad, es una medición básica", explicó.

Aquellas primeras experiencias permitían llevar los controles directamente a distintos espacios de la comunidad. Con el tiempo, Centrovisión comenzó a realizar las jornadas en su propia sede, donde cuenta con todo el equipamiento necesario.

"Como ya estamos instalados y tenemos todo, ofrecemos un día, lo reservamos para eso y damos cupos limitados para que los pacientes puedan atenderse gratis en nuestro centro de ojos, que está en México 438", señaló Frías.

La jornada está destinada a cualquier persona mayor de 5 años que tenga dificultades económicas para acceder a una consulta oftalmológica. Como requisito, se solicita no contar con obra social y tener la necesidad de realizarse un control, pero no los recursos suficientes para afrontar el costo de una consulta.

La atención contempla autorefractometría, prueba de agudeza visual, prueba de lentes, evaluación de visión de colores, biomicroscopía y medición de la presión ocular. En caso de necesitar anteojos, el paciente podrá retirarse con la receta correspondiente para realizar los lentes en una óptica.

La propuesta nació en 2025 y, desde entonces, ya fueron siete las jornadas solidarias realizadas.

"Se hace el control, se hace el diagnóstico de lo que tiene, se le entrega una medición, se hace una medición de lentes y se va con la receta", explicó la oftalmóloga.

Frías aclaró que se trata de una atención puntual y que la jornada no contempla tratamientos, cirugías ni un seguimiento posterior.

"Es una medición de una única vez, que no incluye estudios diagnósticos y que no incluye el anteojo en sí mismo, porque eso después se compra en una óptica", indicó.

De esta manera, la jornada funciona como una primera puerta de acceso a la atención oftalmológica para quienes no pueden afrontar una consulta. Permite conocer la situación visual de cada persona y, cuando corresponda, contar con una receta para anteojos.

Centrovisión también cuenta con marcos de anteojos que fueron donados y que pueden ser entregados en casos particulares a personas que atraviesan una situación económica muy difícil.

"Tenemos lentes para donar que traen los pacientes de donaciones. Tenemos muchos lentes", contó Frías. Si alguno de los marcos disponibles sirve al paciente, puede llevárselo y afrontar solamente el costo de cambiar los cristales de acuerdo con la graduación indicada.

"Si el paciente está muy mal económicamente, también supone un gasto hacerse unos lentes. Entonces, también se lleva el marco que ha donado otra gente para únicamente cambiarle los vidrios y ponerle su medición específica", explicó.

La propuesta se fue construyendo jornada tras jornada. La última tuvo una importante convocatoria y algunas personas quedaron sin poder acceder a uno de los cupos disponibles.

"Hace poco hicimos una jornada y también tuvimos mucha convocatoria y hubo gente que se quedó afuera. Ahora lanzamos de nuevo 20 cupos", señaló Frías.

"Siempre terminamos las jornadas con una sensación de satisfacción enorme", expresó Frías.

La cantidad limitada de cupos responde a la modalidad de atención de estas jornadas. Quienes estén interesados deberán comunicarse previamente con Centrovisión para consultar por la disponibilidad y acceder a uno de los espacios previstos para el jueves 20.

Las jornadas no se realizan todos los meses ni forman parte de un cronograma permanente. Son acciones que se organizan de manera eventual, de acuerdo con las posibilidades del equipo y la demanda.

La actividad es organizada de manera conjunta entre Centrovisión y la Fundación Frías. Además de los controles, la institución ha desarrollado otras acciones solidarias en las que también se donaron anteojos.

Para Frías, poder acercar una atención de estas características también significa que una persona pueda destinar el dinero que hubiera gastado en una consulta a otras necesidades de su vida cotidiana.

"Quizás se ahorren algún dinero que puede ser usado en otras cosas y pueden acceder a la misma atención de salud, con la misma calidad que una persona que cuenta con una prepaga", sostuvo.

"Es un honor y una alegría muy grande poder poner al servicio de las personas nuestro equipamiento y formación y saber que puede ser de gran utilidad. Siempre terminamos las jornadas con una sensación de satisfacción enorme", expresó Frías.

La próxima jornada será una nueva oportunidad para acercar esa atención a quienes la necesitan y para que el acceso a un control de salud visual no quede limitado por las posibilidades económicas de cada persona. Serán 20 los cupos disponibles y el acceso deberá gestionarse previamente a través de los canales de comunicación de Centrovisión Paraná.

Quienes necesiten acceder a la jornada deberán comunicarse con Centrovisión Paraná a través de su WhatsApp o Instagram para solicitar uno de los 20 cupos disponibles. Detrás de cada uno de esos lugares hay también una oportunidad: la de realizar un control que muchas veces se posterga por falta de recursos y recibir una atención que puede ayudar a mejorar algo tan cotidiano y esencial como ver con claridad.

Una vez más, la propuesta busca que la solidaridad se transforme en una ayuda concreta, acercando atención oftalmológica a quienes más la necesitan y poniendo a disposición recursos y conocimientos para que una consulta médica no sea un gasto imposible de afrontar.