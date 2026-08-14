Uno Entre Rios | Ovación | Racing

Se profundizó la crisis de Racing: Banfield resistió hasta el final y ganó en el Cilindro

El Taladro defendió a capa y espada la diferencia obtenida gracias a la conquista de Machado y se impuso ante Racing. Terminó 1 a 0.

14 de agosto 2026 · 22:29hs
Racing perdió con Banfield en Avellaneda.

Racing perdió con Banfield en Avellaneda.

En el Estadio Presidente Perón, conocido como el Cilindro de Avellaneda, Racing perdió 1-0 con Banfield por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026. El debutante Alexander Machado, a los 24 minutos del primer tiempo, marcó el único tanto del partido que significó la tercera derrota consecutiva para la Academia y la primera para el Taladro en condición de visitante.

Lo que dejó la derrota de Racing en Avellaneda

Como era lógico, el Taladro mantuvo una postura cauta y le entregó la pelota a su rival en el inicio. La Academia buscó tener paciencia en cada uno de sus avances, manejar la pelota para cada costado y esperar a que abra algún espacio en la defensa, pero le costó generar un funcionamiento que respalde ese dominio más allá de avances aíslados. Así llegó una volea de Matko Miljevic desde la medialuna que pegó en el techo del arco a los tres minutos y, a los 21’, el 10 se asoció con Tomás Conechny, quien ingresó al área y sacudió un disparo cruzado que se perdió cerca del palo izquierdo de Gino Santilli.

El Club Atlético Estudiantes inauguró su nueva pileta globo

El Club Atlético Estudiantes inauguró su nueva pileta globo

Soledad Rodríguez pesó 48 kilos, mientras que Romina Sosa marcó en la balanza 48,800 kilos.

Soledad Rodríguez y su rival superaron el pesaje en Mar del Plata

Dos minutos después, a los 23’, Banfield sacó la cabeza del agua por primera vez en el encuentro y aprovechó un mal despeje de Mateo Martínez en la línea defensiva. Federico Medina capitalizó el despeje corto sobre la banda izquierda, se fue hacia el medio y le entregó la pelota a Juan Luis Alfaro, quien elevó un centro que pasó a todos. Sobre el segundo palo, apareció Lautaro Cano para alcanzar un nuevo envío seguido de un cabezazo al travesaño y, en el rebote, el uruguayo Alexander Machado encajó un testazo a la red ante un Facundo Cambeses vencido para sellar el 1-0 en Avellaneda.

La presencia de Mateo Martínez en el once no es casualidad. La lesión de Marco Di Cesare (fractura en el peroné del tobillo derecho) y las salidas de Franco Pardo al Santos Laguna y Agustín García Basso a la Universidad Católica le quitaron variantes a Juan Pablo Vojvoda. En este escenario, decidió el ingreso del joven de 18 años, quien realizó su debut en Primera División y demostró cosas interesantes desde la administración del juego y la prestancia dentro de la cancha.

Alejandro Tello, misma edad que Martínez, fue otro de los juveniles que saltó a la formación titular y tuvo en sus pies la más clara de su equipo en la etapa. A los 46 minutos, en la última jugada, aprovechó un centro atrás de Ezequiel Cannavo para encajar un remate contenido en dos tiempos por Santilli. Instantes antes, Ulises Ortegoza tuvo un claro avance después de una buena jugada colectiva, pero su disparo le salió mordido en la puerta del área y la pelota terminó en las manos del arquero, que le responde al club en la cancha, mientras la dirigencia negocia la incorporación de Diego Ruso Rodríguez.

La ausencia de Adrián Martínez en el área le quitó peso ofensivo a Racing. Vale destacar que Maravilla cumplió la primera de las tres fechas de suspensión que le aplicó el Tribunal de Disciplina por su expulsión en el encuentro pasado con derrota 2-1 ante Argentinos Juniors en La Paternal. Debido a esto, la responsabilidad goleadora recayó en Lautaro Díaz y Tomás Conechny. Para colmo, Díaz se retiró lesionado promediando el primer tiempo para permitir la entrada del ex Aldosivi, Elías Torres.

En contraposición, Machado disfrazó la falta del juvenil Tiziano Perrota en Banfield, ya que el centrodelantero de 19 años había jugado los cuatro encuentros anteriores del Torneo Clausura y, en las últimas horas, se confirmó su traspaso al Elche de España, aunque permanecerá cedido en Defensa y Justicia hasta obtener la ciudadanía comunitaria.

Ya en el segundo tiempo, la Academia profundizó su presencia en campo rival y generó dos llegadas en cuestión de segundos antes de alcanzar los cinco minutos. En primer lugar, Elías Torres cabeceó una pelota a la salida de un córner y terminó entregando un pase para la llegada de Cannavo, quien sacudió un disparo cruzado en el área que salió cerca de un palo.

Sin embargo, ese atropello colectivo mermó con el paso del reloj y Vojvoda buscó respuestas con los cambios. Uno de los refuerzos anunciados esta semana, Gastón Lodico, ingresó junto al extremo ecuatoriano de 19 años, Alberto Campo. De hecho, una de las promesas de la Reserva mostró su habilidad sobre el costado izquierdo para levantar un centro pasado devuelto por Ezequiel Cannavo al corazón del área y resuelto por Conechny con un tiro elevado.

Racing continuó con su voraz ofensiva para llegar al empate y a los 38 minutos casi lo logra. El Gato Lodico desbordó por la banda derecha y lanzó un centro al corazón del área. El arquero Gino Santilli dio rebote y la pelota le quedó servida a Elías Torres, quien no definió bien y le erró al arco. En el tiempo de descuento, Nacho Rodríguez llegó hasta el fondo y lanzó un centro al segundo palo que encontró a Lodico libre, pero el ex Instituto no llegó a conectar con precisión y la pelota se fue cerca.

Racing Banfield cilindros Torneo Clausura
Noticias relacionadas
El piloto de Paraná tiene un gran presente en la categoría de ascenso de la ACTC.

Iñaki Arrías: "Viene siendo un año increíble"

Argentina XV confirmó su formación: cuatro paranaenses estarán ante Estados Unidos.

Argentina XV confirmó su formación: cuatro paranaenses estarán ante Estados Unidos

Talleres Blanco será local este sábado por el Torneo Oficial de Damas.

El Torneo Oficial de Damas sólo tendrá actividad en el ascenso

Mariano Werner ganó dos finales este año y buscará quedarse con la Etapa Regular.

Mariano Werner buscará ganar la Etapa Regular en Rosario

Ver comentarios

Lo último

Un camionero entrerriano fue asaltado y secuestrado en Santa Fe

Un camionero entrerriano fue asaltado y secuestrado en Santa Fe

Se profundizó la crisis de Racing: Banfield resistió hasta el final y ganó en el Cilindro

Se profundizó la crisis de Racing: Banfield resistió hasta el final y ganó en el Cilindro

Corriente de El Niño: elevan al 95% la probabilidad de un evento muy fuerte

Corriente de El Niño: elevan al 95% la probabilidad de un evento muy fuerte

Ultimo Momento
Un camionero entrerriano fue asaltado y secuestrado en Santa Fe

Un camionero entrerriano fue asaltado y secuestrado en Santa Fe

Se profundizó la crisis de Racing: Banfield resistió hasta el final y ganó en el Cilindro

Se profundizó la crisis de Racing: Banfield resistió hasta el final y ganó en el Cilindro

Corriente de El Niño: elevan al 95% la probabilidad de un evento muy fuerte

Corriente de El Niño: elevan al 95% la probabilidad de un evento muy fuerte

Corriente de El Niño: la Municipalidad de Paraná realiza trabajos preventivos en Bajada Grande

Corriente de El Niño: la Municipalidad de Paraná realiza trabajos preventivos en Bajada Grande

El Club Atlético Estudiantes inauguró su nueva pileta globo

El Club Atlético Estudiantes inauguró su nueva pileta globo

Policiales
Un camionero entrerriano fue asaltado y secuestrado en Santa Fe

Un camionero entrerriano fue asaltado y secuestrado en Santa Fe

Condenan a siete años de cárcel a una pareja por tráfico de cocaína entre Paraná y Buenos Aires

Condenan a siete años de cárcel a una pareja por tráfico de cocaína entre Paraná y Buenos Aires

Femicidio de Luisina Leoncino: la Fiscalía pidió prisión perpetua para Rafael Benítez

Femicidio de Luisina Leoncino: la Fiscalía pidió prisión perpetua para Rafael Benítez

Los Charrúas: se perdió en el monte y fue hallado por canes de la policía

Los Charrúas: se perdió en el monte y fue hallado por canes de la policía

Concepción del Uruguay: lo balearon en la puerta de su casa y encontraron más de 1.000 dosis de cocaína

Concepción del Uruguay: lo balearon en la puerta de su casa y encontraron más de 1.000 dosis de cocaína

Ovación
Se profundizó la crisis de Racing: Banfield resistió hasta el final y ganó en el Cilindro

Se profundizó la crisis de Racing: Banfield resistió hasta el final y ganó en el Cilindro

El Club Atlético Estudiantes inauguró su nueva pileta globo

El Club Atlético Estudiantes inauguró su nueva pileta globo

Iñaki Arrías: Viene siendo un año increíble

Iñaki Arrías: "Viene siendo un año increíble"

Mariano Werner buscará ganar la Etapa Regular en Rosario

Mariano Werner buscará ganar la Etapa Regular en Rosario

Soledad Rodríguez y su rival superaron el pesaje en Mar del Plata

Soledad Rodríguez y su rival superaron el pesaje en Mar del Plata

La provincia
Corriente de El Niño: la Municipalidad de Paraná realiza trabajos preventivos en Bajada Grande

Corriente de El Niño: la Municipalidad de Paraná realiza trabajos preventivos en Bajada Grande

Victoria-Rosario: advierten por trabajos de mantenimiento y reducción de carril en la conexión vial

Victoria-Rosario: advierten por trabajos de mantenimiento y reducción de carril en la conexión vial

Frigerio defendió las reformas de su gestión y pidió a su equipo profundizar el rumbo del gobierno

Frigerio defendió las reformas de su gestión y pidió a su equipo profundizar el rumbo del gobierno

Aumentos sin aportes: la Justicia de Entre Ríos los declaró inconstitucionales

Aumentos sin aportes: la Justicia de Entre Ríos los declaró inconstitucionales

Reabrieron la Biblioteca y Sala de Lectura del Museo Histórico de Entre Ríos

Reabrieron la Biblioteca y Sala de Lectura del Museo Histórico de Entre Ríos

Dejanos tu comentario