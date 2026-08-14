Se profundizó la crisis de Racing: Banfield resistió hasta el final y ganó en el Cilindro

En el Estadio Presidente Perón, conocido como el Cilindro de Avellaneda, Racing perdió 1-0 con Banfield por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026. El debutante Alexander Machado, a los 24 minutos del primer tiempo, marcó el único tanto del partido que significó la tercera derrota consecutiva para la Academia y la primera para el Taladro en condición de visitante.

Como era lógico, el Taladro mantuvo una postura cauta y le entregó la pelota a su rival en el inicio. La Academia buscó tener paciencia en cada uno de sus avances, manejar la pelota para cada costado y esperar a que abra algún espacio en la defensa, pero le costó generar un funcionamiento que respalde ese dominio más allá de avances aíslados. Así llegó una volea de Matko Miljevic desde la medialuna que pegó en el techo del arco a los tres minutos y, a los 21’, el 10 se asoció con Tomás Conechny, quien ingresó al área y sacudió un disparo cruzado que se perdió cerca del palo izquierdo de Gino Santilli .

Dos minutos después, a los 23’, Banfield sacó la cabeza del agua por primera vez en el encuentro y aprovechó un mal despeje de Mateo Martínez en la línea defensiva. Federico Medina capitalizó el despeje corto sobre la banda izquierda, se fue hacia el medio y le entregó la pelota a Juan Luis Alfaro, quien elevó un centro que pasó a todos. Sobre el segundo palo, apareció Lautaro Cano para alcanzar un nuevo envío seguido de un cabezazo al travesaño y, en el rebote, el uruguayo Alexander Machado encajó un testazo a la red ante un Facundo Cambeses vencido para sellar el 1-0 en Avellaneda.

La presencia de Mateo Martínez en el once no es casualidad. La lesión de Marco Di Cesare (fractura en el peroné del tobillo derecho) y las salidas de Franco Pardo al Santos Laguna y Agustín García Basso a la Universidad Católica le quitaron variantes a Juan Pablo Vojvoda. En este escenario, decidió el ingreso del joven de 18 años, quien realizó su debut en Primera División y demostró cosas interesantes desde la administración del juego y la prestancia dentro de la cancha.

Alejandro Tello, misma edad que Martínez, fue otro de los juveniles que saltó a la formación titular y tuvo en sus pies la más clara de su equipo en la etapa. A los 46 minutos, en la última jugada, aprovechó un centro atrás de Ezequiel Cannavo para encajar un remate contenido en dos tiempos por Santilli. Instantes antes, Ulises Ortegoza tuvo un claro avance después de una buena jugada colectiva, pero su disparo le salió mordido en la puerta del área y la pelota terminó en las manos del arquero, que le responde al club en la cancha, mientras la dirigencia negocia la incorporación de Diego Ruso Rodríguez.

La ausencia de Adrián Martínez en el área le quitó peso ofensivo a Racing. Vale destacar que Maravilla cumplió la primera de las tres fechas de suspensión que le aplicó el Tribunal de Disciplina por su expulsión en el encuentro pasado con derrota 2-1 ante Argentinos Juniors en La Paternal. Debido a esto, la responsabilidad goleadora recayó en Lautaro Díaz y Tomás Conechny. Para colmo, Díaz se retiró lesionado promediando el primer tiempo para permitir la entrada del ex Aldosivi, Elías Torres.

En contraposición, Machado disfrazó la falta del juvenil Tiziano Perrota en Banfield, ya que el centrodelantero de 19 años había jugado los cuatro encuentros anteriores del Torneo Clausura y, en las últimas horas, se confirmó su traspaso al Elche de España, aunque permanecerá cedido en Defensa y Justicia hasta obtener la ciudadanía comunitaria.

Ya en el segundo tiempo, la Academia profundizó su presencia en campo rival y generó dos llegadas en cuestión de segundos antes de alcanzar los cinco minutos. En primer lugar, Elías Torres cabeceó una pelota a la salida de un córner y terminó entregando un pase para la llegada de Cannavo, quien sacudió un disparo cruzado en el área que salió cerca de un palo.

Sin embargo, ese atropello colectivo mermó con el paso del reloj y Vojvoda buscó respuestas con los cambios. Uno de los refuerzos anunciados esta semana, Gastón Lodico, ingresó junto al extremo ecuatoriano de 19 años, Alberto Campo. De hecho, una de las promesas de la Reserva mostró su habilidad sobre el costado izquierdo para levantar un centro pasado devuelto por Ezequiel Cannavo al corazón del área y resuelto por Conechny con un tiro elevado.

Racing continuó con su voraz ofensiva para llegar al empate y a los 38 minutos casi lo logra. El Gato Lodico desbordó por la banda derecha y lanzó un centro al corazón del área. El arquero Gino Santilli dio rebote y la pelota le quedó servida a Elías Torres, quien no definió bien y le erró al arco. En el tiempo de descuento, Nacho Rodríguez llegó hasta el fondo y lanzó un centro al segundo palo que encontró a Lodico libre, pero el ex Instituto no llegó a conectar con precisión y la pelota se fue cerca.