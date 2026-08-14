Se llevó a cabo la audiencia de cesura en el marco del juicio por jurados contra Rafael Horacio Benítez, declarado culpable por el femicidio de Luisina Leoncino.

Chajarí: un jurado popular declaro culpable a Horacio Rafael Benítez por el femicidio de Luisina Leoncino.

La Fiscalía pidió prisión perpetua para Rafael Benítez por el femicidio de Luisina Leoncino.

Este jueves se llevó a cabo la audiencia de cesura en el marco del juicio por jurados contra Rafael Horacio Benítez, alias “Ñoño”, declarado culpable por el femicidio de Luisina Leoncino , ocurrido en julio de 2023.

Cabe recordar que el pasado jueves 6 de agosto, un jurado popular encontró culpable a Benítez por el delito de homicidio agravado por mediar violencia de género, es decir, femicidio, en el marco de una causa que fue llevada adelante por las fiscales Julia Rivoira y Natalia Conti, junto al Dr. Mario Guerrero.

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Chajarí: un jurado popular declaró culpable a Horacio Benítez por el femicidio de Luisina Leoncino

El pedido de prisión perpetua

La audiencia de este jueves estuvo destinada a discutir la pena que deberá cumplir el condenado. Al tratarse de un delito que contempla una pena única, la Fiscalía y la querella solicitaron formalmente que Benítez sea condenado a prisión perpetua.

Asimismo, durante la jornada se incorporó al proceso el informe médico y forense realizado sobre “Ñoño”, en el que no se detectaron inconvenientes respecto de su estado de salud física y psíquica.

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Por su parte, el abogado defensor, Dr. Alejandro Giorgio, planteó la inconstitucionalidad de la prisión perpetua. En su exposición hizo referencia a las limitaciones previstas en el artículo 14 del Código Penal y el artículo 56 bis de la Ley de Ejecución Penal Nº 24.660, vinculadas al acceso a determinados beneficios para personas condenadas por delitos graves.

Para fundamentar su postura, la defensa citó distintos antecedentes jurisprudenciales y, entre ellos, el fallo “Guerra” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictado en noviembre de 2024.

Según sostuvo la defensa, la imposibilidad de acceder a un régimen de libertad condicional vulneraría los principios de progresividad de la pena, resocialización y reinserción social.

El planteo fue rechazado por la Fiscalía. Las fiscales Natalia Conti y Julia Rivoira solicitaron que se mantenga la vigencia de la normativa actual y se aplique la pena prevista por la ley para el delito por el cual Benítez fue declarado culpable, indicó Concordia Policiales.

Tras escuchar a las partes, el juez técnico del juicio, Dr. Maximiliano Larocca Rees, dio por finalizada la audiencia de cesura.