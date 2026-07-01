Artistas locales participarán de una nueva edición de la Peña Celeste y Blanca

l encuentro se realizará el domingo 5 de julio, de 14 a 18, en el Polideportivo San Jorge. Habrá espectáculos musicales y actividades para las infancias

La Peña Celeste y Blanca volverá a reunir música, encuentro y actividades recreativas en el barrio Anacleto Medina Sur. La propuesta se desarrollará el domingo 5 de julio, de 14 a 18, en el Polideportivo San Jorge, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

La jornada contará con la participación de artistas locales seleccionados a través de convocatorias culturales. Entre las presentaciones confirmadas se encuentran Ecos del Alma, Claudio y los Parranderos y El Legado, banda tributo a Los Iracundos, además de otras expresiones artísticas impulsadas por vecinos y vecinas del barrio.

Música, merienda y propuestas para las infancias en la Peña Celeste y Blanca

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La iniciativa busca generar un espacio de encuentro comunitario a través de la música y las actividades culturales, promoviendo la participación de artistas de la ciudad y el acceso gratuito a propuestas recreativas para todas las edades.

Durante la tarde también habrá merienda y actividades destinadas a las infancias, en una programación pensada para compartir en familia y fortalecer los vínculos comunitarios a través de la cultura.

La Peña Celeste y Blanca se realizará el domingo 5 de julio en el Polideportivo San Jorge, ubicado en el barrio Anacleto Medina Sur. La entrada será libre y gratuita.