El Club Atlético Estudiantes inauguró su nueva pileta globo

CAE recuperó un sector clave para las actividades de natación y buceo. La nueva estructura será permanente, cuenta con ventilación y soportará vientos de hasta 120 kilómetros por hora.

El Club Atlético Estudiantes inauguró este viernes su nueva pileta globo, una obra que permitió recuperar un espacio que la institución había perdido durante siete meses tras la rotura de la estructura anterior. La nueva cubierta permitirá ampliar los horarios de entrenamiento y recuperar las actividades de natación, buceo y otras propuestas vinculadas a la pileta.

El acto contó con la presencia de autoridades del CAE, entre ellas su presidente, Emilio Fouces, además de representantes de la Escuela de Buceo, guardavidas y referentes de las distintas áreas que utilizan el espacio.

La nueva pileta globo será de carácter permanente y presenta características diferentes a la estructura anterior. Según explicó Humberto Varisco, integrante de la Escuela de Buceo, estará ventilada y fue construida con un material más resistente que el utilizado en la cubierta anterior, que permaneció durante aproximadamente 20 años.

Uno de los principales objetivos de la obra fue recuperar el funcionamiento de la pileta durante todo el año. La nueva estructura está preparada para soportar vientos de hasta 120 kilómetros por hora, una característica especialmente importante para garantizar su funcionamiento y seguridad.

Un espacio que el club había perdido

La inauguración significó para el CAE la recuperación de un lugar fundamental para distintas disciplinas. Durante los siete meses en los que no estuvo disponible, los socios tuvieron restricciones para utilizar la pileta y tanto los nadadores como quienes practican buceo perdieron un espacio de entrenamiento en días, por ejemplo, de lluvia. “Esto es volver a conquistar un espacio durante siete meses que el club no lo tenía”, explicó Varisco a UNO durante la inauguración.

El referente de la Escuela de Buceo destacó que la ausencia de la estructura había afectado especialmente a quienes necesitaban la pileta para desarrollar sus actividades durante todo el año. “Para nosotros, los de buceo, era tener un lugar apropiado para desarrollar actividad; para los nadadores del club, tener más espacio y más horario para poder entrenarse”, señaló.

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La posibilidad de concretar la nueva estructura surgió a partir del trabajo conjunto entre distintos sectores de la institución. La Escuela de Buceo, el área de natación y la Fundación Escuela del CAE participaron del proyecto, con el acompañamiento de la comisión directiva.

Según relató Varisco, el objetivo comenzó a tomar forma cuando distintos integrantes de las áreas que utilizan la pileta entendieron que no podían continuar sin recuperar ese espacio. “Nos juntamos a trabajar y la verdad que es increíble, pero en seis meses juntamos dinero”, contó.

El acompañamiento de la comisión directiva

Fouces recordó que la necesidad de reemplazar la estructura anterior ya había sido planteada tiempo atrás, aunque otras urgencias y oportunidades del club fueron postergando el proyecto.

El impulso definitivo llegó a partir de una conversación con Varisco en los pasillos de la institución. “Un día, acá en los pasillos del club, donde se resuelven y se concretan muchos sueños, fue precisamente Humberto quien me frenó y me dijo: ‘Vamos a encarar el tema en firme, vamos a ponernos la faena al hombro’”, recordó el presidente del CAE.

La respuesta de la comisión directiva, según explicó Fouces, fue acompañar el proyecto y generar un grupo de trabajo que reuniera a las distintas disciplinas relacionadas con el uso de la pileta. “ Todo lo que sea para crecer, para brindar servicios al socio, lógicamente va a tener todo nuestro apoyo”, afirmó.

Así, el proyecto reunió a natación, buceo y la Fundación Escuela del CAE, que avanzaron en la búsqueda de una solución con el respaldo institucional del club.

Más actividad durante todo el año

La recuperación de la pileta permitirá que las distintas disciplinas vuelvan a contar con un espacio cubierto para desarrollar sus actividades incluso durante los meses de invierno y ante condiciones climáticas adversas.

Para Varisco, ese es uno de los puntos centrales de la obra. La nueva estructura permitirá que los socios puedan utilizar la pileta durante los 12 meses del año. “Es volver a recuperar una parte del club que habíamos perdido porque no teníamos”, resumió.

El Club Atlético Estudiantes inauguró su nueva pileta globo UNOER/ Alan Barbosa

El nuevo espacio tendrá una función que irá más allá de la recreación. Allí podrán desarrollarse entrenamientos de natación, actividades de buceo y propuestas vinculadas a la Fundación Escuela del CAE, además del uso habitual por parte de los socios.

Con la inauguración, el club vuelve a disponer de un espacio que considera estratégico para su comunidad deportiva y recreativa. Para Varisco, el objetivo cumplido también abre la puerta a nuevos desafíos. “Ahora ya tenemos nuevos objetivos, tenemos nuevos sueños”, expresó.

La nueva pileta globo representa así la recuperación de un espacio que el CAE había perdido, pero también el resultado de un trabajo conjunto entre diferentes áreas de la institución. Después de siete meses, la pileta vuelve a estar disponible para los socios y deportistas del club.