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En Chajarí también toman nota de la llegada de El Niño

Desde el municipio de Chajarí realizan medidas precautorias ante el evento de El Niño. Refuerzan controles y limpiezas de arroyos.

1 de julio 2026 · 18:18hs
Tareas preventivas ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño.

Tareas preventivas ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño.

Distintas áreas del municipio de Chajarí se reunieron para dialogar sobre el trabajo que deberán realizar ante la inminente llegada del fenómeno El Niño, a la región, en los próximos meses. Del encuentro participaron integrantes del Obras y Servicios públicos, bomberos voluntarios, Defensa Civil, Tránsito y Ciudadanía e Inclusión, entre otros.

LEER MÁS: "El Niño": anticipan fuertes tormentas para septiembre

Tareas preventivas en Chajarí.

Tareas preventivas en Chajarí.

“Es de público conocimiento que se viene este fenómeno. Esto nos lleva a nosotros a proveer situaciones”, afirmó Elisa Moix, secretaria de Gobierno y Hacienda a Radio Chajarí, agregando que saben estimar aproximadamente la cantidad de agua que genera inconveniente en los arroyos de la ciudad, estando dragados.

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En el mismo sentido, recordó que la presencia de Ciudadanía e Inclusión es debido a la asistencia que se debe realizar tras las inundaciones provocadas por las intensas lluvias.

A su vez, la arquitecta Mariana Durand Mansilla, secretaria de Obras y Servicios Públicos, acotó que se encuentran realizando mantenimiento del cauce del arroyo Yacaré y luego harán un análisis aéreo, para ver la situación en general e ingresar a hacer más limpieza.

Además, aclaró que no se deben quitar todos los pastizales de raíz, ya que son necesarios porque generan contención. Lo ideal para su buen funcionamiento, es tenerlos limpios y con vegetación moderada. En el mismo sentido, pidió a los vecinos que no arrojen bolsas de residuos al arroyo, ya que provocan serios inconvenientes.

Fenómeno de El Niño

El fenómeno de El Niño es un evento climático natural caracterizado por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico central y oriental. Al debilitarse los vientos alisios, el agua cálida se desplaza hacia Sudamérica, alterando los patrones de lluvia y temperatura a nivel mundial.

Chajarí El Niño Asistencia
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