Mercado Libre despidió 119 empleados

Desde el jueves pasado comenzaron los rumores de desvinculaciones y finalmente, fueron confirmados 119 despidos por Zoom en Mercado Libre. Si bien fueron en algunos países de la región, el impacto en Argentina fue fuerte. En Argentina fuerpn 32 los despedidos.

La mayor plataforma de comercio electrónico y servicios financieros de América latina que opera en 18 países. El 1 de enero asumió Ariel Szarfsztejn como nuevo CEO Global . Un cambio histórico en el ecosistema de la empresa creada por Marcos Galperin en 1999 , quién tras 26 años de reinado pasó a desempeñarse como presidente ejecutivo. El nuevo CEO global entró en la compañía en 2017 y la transición fue planeada al detalle.

A sólo una semana de la llegada del nuevo CEO global comenzaron los recortes. Si bien no deja de incorporar personal en diversas áreas, hubo 119 despidos de la segunda semana de enero: se dieron 32 en Argentina y 87 en otros países de Latinoamérica.

Mercado Libre desidos IA Inteligencia Artificial trabajadores 1

El argumento

Desde la consultora de prensa dieron su versión de los despidos "En Mercado Libre estamos evolucionando la organización de nuestros equipos de Experiencia de Usuario (UX) para integrar de manera más efectiva las áreas de Diseño y Contenido. Esta transformación busca fomentar estructuras más ágiles y colaborativas, aprovechando la tecnología para seguir mejorando la experiencia de nuestros usuarios. Como parte de este proceso, 32 personas dejaron la compañía en Argentina. Se trata de una medida puntual que no modifica nuestra estrategia de crecimiento en el país ni en la región".

La compañía cuenta con 15.000 empleados en Argentina. En la región tuvo un gran crecimiento "durante 2025, creamos más de 42.000 nuevos puestos de trabajo en América latina y seguimos contratando en múltiples áreas para acompañar el desarrollo de nuestro negocio".

"Muchos de esos despedidos de la región hablaron en las redes y con los diferentes medios sugiriendo lo que indica el titular: entrenaron a sus verdugos y automatizaron sus tareas, que ahora hace una IA. De hecho, muchos de los clientes/vendedores ya están hablando con estos agentes automatizados a través del WhatsApp de consultas. No solo se dan cuenta que es una IA sino que tienen cuellos de botella que el sistema no puede solucionar. En ese caso, después de insistir, serán atendidos por un humano".

Mercado Libre desidos IA Inteligencia Artificial trabajadores

El personal entrenó la IA

Manuel Alonso es secretario gremial de Asociación Gremial de Computación,señaló a BaeNegocios que la empresa no quiere hablar con el gremio. "Hay un fenómeno global de reducción de personal, se debe a cuestiones económicas y financieras, quieren dar señales a inversores de eficiencia y productividad. En Mercado Libre se optó en muchos casos, por convocar a los trabajadores a un zoom y se los desvinculó. La empresa no quiere hablar con el sindicato. El personal entrenó modelos y luego prescinden de los compañeros sin reubicarlos ni permitirles capacitarse. La experiencia usuaria será con un algoritmo, con la Inteligencia Artificial", señaló.

La situación es compleja porque se trata de despidos masivos y se suma a los casi 1.000 despidos de Globant en 2025 y a los 300 despidos de la consultora Avature, especializada en tecnología y outsorcing, indicaron desde el gremio.

En el mercado laboral del sector hay una gran incertidumbre sobre los desplazados por la IA. Un despedido relató a LadoB que los despidieron por zoom: "Ya en ese momento nos dimos cuenta de que algo pasaba, porque no estábamos todos, pero sí gran parte del equipo. Leyeron un comunicado primero en español y luego en portugués que decía que a partir de ese día prescindían de nuestros puestos. El argumento fue que necesitaban mejorar la eficiencia de la empresa".

Al terminar la llamada, todos los ahora exempleados ya no tenían acceso a sus sesiones ni mail ni chat. Luego, recibieron un mail en sus correos para coordinar la firma del acuerdo para terminar de desvincularse.

Los mismos despedidos entrenaron la IA que los reemplazará: " Hacíamos mejoras en el diagnóstico de los reclamos, en las soluciones que daba. Y lo iterábamos constantemente para que fuera más empático. También nos pedían hacer muestreos. Gran parte del trabajo lo destinábamos en evaluar conversaciones reales y detectar oportunidades de mejora. Ese entrenamiento consistía en revisar decenas de conversaciones semanales con el fin de entrenar los sistemas. Al menos 100", señaló un despedido.

"Dejaron a todos los diseñadores y despidieron a casi todos los de contenidos. Quedaron con un número muy reducido de gente haciendo contenidos y a los de diseño que se quedaron les dijeron que ahora sus perfiles van a tener que ser más integrales y trabajar el punta a punta. Es decir, van a tener que empezar a hacer contenidos", dijo otro despedido.

Mercado Libre Mercado Pago Marcos Galperín.jpg

Origen

Mercado Libre nació como un sitio de anuncios de todos los rubros y se convirtió en un gigante que ofrece desde tarjetas de créditos, préstamos, rendimiento en cuentas y entró en el negocio de las cripto monedas. El desafío es mantener en la cresta de la ola a este gigante en un contexto de alta competencia.

El primer unicornio argentino llevó a la cima a Galperin hasta convertirlo en el hombre más rico del país. Con un patrimonio personal de 8.300 millones de dólares sigue recibiendo beneficios del Estado argentino. La empresa informó ingresos de 7.400 millones de dólares para el tercer trimestre de 2025, lo que representó un incremento interanual del 39%, con una ganancia neta de 421 millones de dólares.

En sólo los primeros meses del 2025 los beneficios impositivos se incrementaron más de un 50%. "Sólo en los últimos tres años recibió 247 millones de dólares de beneficios estatales. En 2022 obtuvo 81 millones de dólares, en 2023 otros 109 millones de dólares y en 2024 fueron 57 millones de dólares. En los primeros 6 meses de 2025 recibió 51 millones de dólares, 37 millones de dólares en ganancias y 14 millones de dólares de aportes patronales", informaron desde la Asociación Gremial de Computación (AGC). Pese a que su tamaño es gigante, está encuadrada bajo el régimen de promoción de la Economía del Conocimiento, critican sectores gremiales.