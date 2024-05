Anna Blou, la artista de Paraná que podría tocar en el teatro Gran Rex

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Valhalaproducciones (@valhalaproducciones_)

En diálogo con UNO, Anna Paz (así es su apellido) reveló la búsqueda de Blou, sus comienzos e inspiraciones para transitar el camino del artista. “Inicié desde muy peque, a los 15 años mi madre me regaló mi primera guitarra eléctrica y empecé a estudiar en la Academia de Varelli, estuve unos meses y la realidad es que me aburrió la teoría y decidí seguir por mi cuenta”. Con una personalidad marcada, desafiante y segura, destacó que una de las emociones más significativas es el poder explorar diversos mundos. “También poder generar cosas muy tangibles a la vez, que es mi canal de expresión más grande y no importa lo que pase, siempre va a ser mi lugar y mi paz. Mi estilo musical podría decirse que de base es rock, luego fusiono un poco de pop, y algo experimental también. Compongo mis propias canciones desde la letra hasta las melodías, la impronta y el ritmo. Toco la guitarra, también el bajo y estoy aprendiendo a meter ambientes en mis producciones”, destacó.

Blou podría convertirse en la primera mujer paranaense en tocar en el escenario de la calle Corrientes de Buenos Aires, y ante tal evento, la provincia se encuentra revolucionada. “Es una oportunidad muy grande que se me presentó. Tuve la suerte de tocar en un evento muy interesante de la mano de Valhala Producciones en el Club Cultural Matienzo el pasado 25 de Mayo, día muy importante también. Creo que hubo una energía muy dispuesta para que sucedieran cosas. Esa noche se presentaron varios artistas de diversos géneros como rap, trap, rock y pop. Y en los camerinos, el productor nos dijo que participábamos todos para tocar en el teatro Gran Rex en 2025, que iban a preseleccionar artistas esa noche y se iba a determinar en una votación”, contó.

Por haber perseguido su pasión, Blou está cumpliendo sus sueños desafiando el destino y forjándolo a fuego. “Todo lo que me está pasando ahora es un sueño, y no solo pasa sino que yo moví las piezas para que suceda. Yo aposté toda mi vida por esto, por la música, por presentar mis canciones y mi expresión en grandes escenarios y conocer artistas. Todo esto es un sueño. Es un sueño que me escuchen y validen mi arte en una ciudad tan repleta de artistas”. La cantante ha participado en eventos, ciclos y festivales en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. Su gira por Buenos Aires en febrero de 2024 incluyó presentaciones en lugares destacados como La Tangente y Niceto Bar, de Capital Federal. Su última canción Vitaminas, fue grabada y producida en el estudio Absenta de Javier Herrlein (ex Catupecu Machu) en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“No es fácil vivir de la música. Yo no vivo de la música, tengo un trabajo de oficina que me permite sostenerme. Creo que ningún artista la tiene fácil hoy en día, realmente si empiezo a poner me más incisiva en el tema pondría cuestiones políticas sobre la mesa, indudablemente. La cultura es una parte esencial de la vida, del ser humano, de nuestro país como tal, Argentina es artística. No se puede negar eso, somos reconocidos mundialmente por personas que han trascendido en el arte y en los deportes, no podemos borrar la huella que hemos dejado. Diría que no dejemos que nadie que supuestamente tiene poder sobre nosotros, nos quite las ganas de expresarnos, de hacer arte, de amar y, sobre todo, conectar”, cerró Blou.