Fotografía literaria: la innovadora propuesta de María Jesús Thove

Thove tiene 33 años, es profesora en Psicología, fotógrafa y escritora. A raíz de su curiosidad y el deseo de compartir con otros, comenzó a brindar talleres de fotografía que fueron derivando, a su vez, en otros rubros. En diálogo con UNO , Thove compartió cómo surgió la idea del taller y qué dudas e ideas sentía al comienzo. “Todo empezó por la necesidad de crear un espacio donde se fusionaran mis pasiones: escribir, leer y hacer fotos. Venía teniendo la idea, pero no sabía cómo darle forma, qué nombre ponerle, por dónde encarar esa fusión. Me preguntaba cómo podía armar un proyecto donde la fotografía y la literatura demostraran que podían ir por el mismo camino. Entonces, llegué a la idea de que la composición que se requiere para lograr una buena fotografía y los elementos necesarios para crear un relato literario tienen más similitudes que diferencias”, comenzó.

Fotografía literaria2.jpg

La profesora aseguró que para lograr una fotografía se debe tener en cuenta la luz, la velocidad de obturación, la profundidad de campo, el encuadre, el ángulo, y lo más importante: el mensaje que se quiere dar, la historia que se quiere contar. “Con la literatura pasa lo mismo, un relato puede escribirlo cualquiera, pero para que un relato se vuelva atrapante debe tener personajes con personalidades interesantes, tramas complejas donde el protagonista se ponga a prueba, giros inesperados, escenarios que nos transporten hacia lugares donde solo la literatura ha logrado llevarnos. Y ahí surgió el ensamble mágico de Fotografía literaria. Un espacio donde no solo podemos ver las similitudes que hay entre la fotografía y la literatura. Sino, como una puede surgir como disparador para la inspiración de la otra”, destacó.

Fotografía literaria1.jpg

Además, sostuvo que la búsqueda de los encuentros va variando según las clases. “En la primera clase quise ser sincera y les dije: esto es un experimento tanto para ustedes como para mí. Hoy le damos vida a este primer taller. La idea es despertar la creatividad, la inspiración, y ¿cómo lo vamos a hacer? Haciendo fotos, analizando fotos, debatiendo sobre fotos, leyendo, escribiendo, compartiendo y, sobre todo, encontrándonos en esos límites que solo las artes pueden liberarnos para crear un poquito más”. La fotógrafa aseguró que escribe desde hace más de 10 años, pero que por timidez, nunca llegaba a publicar sus escritos.

“Y con la Fotografía pasó algo similar. Mis primeras palabras escritas y mi primera cámara tienen la misma fortaleza nostálgica. El hecho de haber construido un espacio donde hoy pueda disfrutar de las dos es un regalo a esa década de trabajo duro donde ambas tuvieron que superar muchos obstáculos para llegar a donde están ahora”. Al poder contar con un espacio en donde poder desarrollar todas sus pasiones, Thove reveló que el disfrute es total: “Es gigantesco lo que me genera ser parte del universo creativo que surge de las personas que asisten al taller. De cómo se fue formando un grupo que comparte ideas, opiniones, donde analizan fotografías, charlan sobre sus relatos, cómo los construyeron. Mañana tenemos nuestra primera reunión externa al taller. Vamos a realizar una Noche literaria en la casa de una alumna. Creo que esto es consecuencia de lo bien que viene el taller y de las ganas de compartir”.

La escritora destacó a Vivian Maier como una de sus fotógrafas favoritas. “Y dentro del mundo de la escritura mi total admiración se va a Stephen King. Sus historias truculentas, originales y siempre tan atrapantes. Y lo que más admiro de él es que a sus 76 años no ha parado de escribir y lleva más de 60 novelas publicadas. Una maravilla y el sueño de casi todas las personas que nos dedicamos a la escritura. También admiro muchísimo a las escritoras argentinas Mariana Enriquez, Claudia Piñeiro y Selva Almada. Sus novelas me han quitado el sueño”, confesó. Sobre sus escritos, Thove compartió que escribe ficción y que ahora está armando su segunda novela. “Me gustan mucho las tramas donde un miedo enorme nos mira a la cara dejándonos con la simple pero cortante pregunta: ¿le hacemos frente o cerramos los ojos y damos pasos en falso? Me gusta también escribir relatos cortos. Soy parte de dos antologías publicadas por la editorial Rubin, una se llama C.R.I.M.E.N donde hay un cuento de mi autoría que se llama El cómplice y después salió Cuentos de medianoche”.

Sobre su futuro y los planes que tiene en torno a su trabajo Thove respondió segura: “Es de público conocimiento que la Biblioteca tiene problemas edilicios donde la comisión viene hace años solicitando que alguien responda para poder poner en valor y cuidar todo lo que allí se alberga. Cada año deseo que ese día llegue y que el espacio reciba la ayuda para poder resolver su deterioro edilicio y que el lugar crezca cada vez más y que toda la comunidad pueda disfrutarlo. Ese sería mi sueño. ¿Otro? Que la vida me siga regalando oportunidades para escribir, leer y hacer fotografía”. Quienes deseen participar del taller deben ser socios o asociarse a la Biblioteca Popular del Paraná. El espacio está abierto a toda la comunidad de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20. Sábados de 9 a 13. Entrada libre y gratuita.