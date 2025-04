Abel Pintos colmó de emoción la Estación Belgrano

“Cada vez que lo veo, es como si fuera la primera. Su música ha estado conmigo en los momentos más importantes de mi vida”, comentó Valeria, una mujer que lo sigue desde hace años, mientras se acomodaba en la primera fila con su hermana. La espera valió la pena; la cercanía de Abel con su público es una de las características que lo hace tan especial. No es solo un cantante en un escenario, es alguien que se hace uno con su gente, que se siente parte de sus historias, sus sueños y sus emociones.

Estación Belgrano - Abel Pintos (2).jpg FERNANDA RIVERO / DIARIO UNO

El recital, que no solo fue un despliegue de su impresionante talento, sino también un acto de profundo respeto por sus seguidores, incluyó una selección de temas de toda su carrera. Motivos, Sin principio ni final, La llave, Pájaro cantor y No me olvides fueron algunos de los grandes éxitos que se corearon con fuerza en una noche llena de magia.

Sin embargo, no fueron solo las canciones las que hicieron memorable la velada. La forma en que Abel se entregó a su público, cómo compartió palabras de agradecimiento, cómo se tomó el tiempo para mirar a cada uno de los presentes, hizo que el show fuera aún más inolvidable y especial.

Estación Belgrano - Abel Pintos (3).jpg FERNANDA RIVERO / DIARIO UNO

Roxana: su show número 64

Estación Belgrano - Abel Pintos (4).jpg FERNANDA RIVERO / DIARIO UNO

Entre las miles de personas que lo aclamaban, una de las más emocionadas era Roxana, una fanática que con solo mencionar su nombre, provoca sonrisas y admiración. Para ella, este fue su show número 64, una cifra que habla por sí sola del amor incondicional que le profesa al cantante.

“Cada uno de esos 64 shows ha sido distinto, pero todos me dejaron algo nuevo. Siempre está la misma emoción, la misma pasión. Su música tiene un poder que no puedo describir, me conecta de una manera única con mi propia vida”, dijo.

“Abel es más que un cantante, es una persona que te acompaña en los momentos más importantes. No importa si estamos en un estadio o en una plaza, siempre se siente esa conexión tan fuerte”, agregó otra fanática.

Para ellas, Abel es una parte vital de sus vidas. A lo largo de los años, él ha sabido ganarse el respeto y el cariño de su público no solo por su talento, sino por su autenticidad. La relación que establece con sus seguidores es única: no se trata solo de una admiración por la música, sino también por el respeto mutuo.

El amor de sus seguidoras

Cada canción de Abel, cada estrofa, resuena en los corazones de quienes lo siguen desde hace años. A lo largo de casi tres décadas de carrera, ha cosechado una legión de seguidoras que lo consideran una fuente constante de inspiración.

“Lo respeto muchísimo como artista, pero sobre todo como persona. Él siempre tiene una palabra amable, siempre está cerca de nosotras, y eso es algo que no se ve en muchos artistas”, comentó Susana, una fanática que lo sigue desde los primeros años de su carrera. “Es un honor ser parte de su historia, y a través de sus canciones, yo siento que compartimos una vida juntos. Es como si cada letra hablara de mis propias emociones”.

La relación que Abel ha forjado con su público es un testimonio de su autenticidad. A lo largo del show, se vio cómo su presencia en el escenario era la de un artista consagrado y la de alguien que realmente valora y agradece el amor de sus seguidores. “¡Gracias Santa Fe! Y gracias a quienes viajaron desde lejos para verme”, dijo Abel, visiblemente emocionado.

La conexión entre él y sus seguidoras es palpable, casi mágica. “Cada vez que lo escucho, siento que me habla directamente, que sus canciones son un espejo de lo que vivo. Por eso lo sigo desde que era chica, por eso sigo viniendo a sus shows. Porque él me acompaña.

Antes lo escuchaba con mi mamá, después ella falleció y en sus canciones siento que la encuentro”, expresó Daniela, otra seguidora que, como Roxana, también lleva años disfrutando de la música de Abel.

Lo que ocurrió en la Estación Belgrano fue más que un show, fue un abrazo colectivo, un ritual de amor que no entiende de tiempo ni de espacio. Abel Pintos, con su humildad característica, cantó para su público y se entregó por completo, dejó su corazón.