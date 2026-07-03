Mario Martínez vuelve a presentar "Una de Pirandello" en La Hendija

Mario Martínez presentará una nueva función de su adaptación unipersonal de “Seis personajes en busca de autor”, de Luigi Pirandello, el domingo 12 de julio en el Centro Cultural La Hendija

La adaptación unipersonal de “Seis personajes en busca de autor”, uno de los textos más reconocidos del dramaturgo italiano Luigi Pirandello, volverá a presentarse en Paraná. Bajo el título “Una de Pirandello”, la obra protagonizada por Mario Martínez ofrecerá una nueva función el domingo 12 de julio a las 18 en el Centro Cultural La Hendija, antes de iniciar presentaciones en la ciudad de Santa Fe.

La propuesta surge a partir de una adaptación realizada por Martínez con asesoramiento dramatúrgico de Edgardo Dib. El desafío consiste en trasladar al formato de un solo intérprete una obra emblemática de la dramaturgia universal. Desde su estreno, el espectáculo ha recorrido distintos escenarios de Paraná y otras localidades entrerrianas.

La historia reúne a seis personajes atravesados por conflictos familiares, pérdidas, culpas y desencuentros. Un padre, una madre, un hijo, una hijastra y otros integrantes de una trama marcada por la incomprensión y la búsqueda de sentido intentan encontrar a quien pueda contar sus vidas. En ese recorrido aparecen temas como la identidad, la verdad, la memoria y las múltiples versiones de una misma historia.

Pirandello, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1934, revolucionó el teatro con una obra que puso en discusión los límites entre ficción y realidad. Esa mirada continúa vigente y encuentra en esta versión una lectura contemporánea que invita al público a reflexionar sobre la condición humana y el papel del arte como espacio de interrogación.

Mario Martínez cuenta con una extensa trayectoria en la escena teatral entrerriana. Entre sus producciones se destacan títulos como “La casa de Bernarda Alba” y “Doña Rosita la soltera”, de Federico García Lorca; “Madre Coraje”, de Bertolt Brecht; “M'hijo el dotor”, de Florencio Sánchez; además de los espectáculos musicales “Ramírez” y “El Martínez Miusijol”.

Uno de los aspectos más singulares de “Una de Pirandello” es la decisión de que un único actor asuma la construcción de todos los personajes. La propuesta exige cambios permanentes de registro, corporalidad y tono, en una apuesta interpretativa que sostiene la complejidad dramática del texto original.

En una crítica publicada tras una función realizada en Paraná, el periodista Carlos Marín destacó el riesgo artístico asumido por Martínez al abordar un clásico de estas características. También valoró la profundidad de los planteos filosóficos presentes en la obra y el trabajo escenográfico que acompaña la puesta.

La función se realizará el domingo 12 de julio a las 18 en el Centro Cultural La Hendija.