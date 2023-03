VIDEO: feroz pelea en un boliche de Mendoza

Mediante un posteo que rápidamente se viralizó entre las cuentas mendocinas de Facebook, la usuaria Lumi Ríos hizo una denuncia al boliche de "El Santo", donde detallaba como había sido brutalmente golpeada, al igual que otras personas, por parte del personal de seguridad. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, y en las imágenes se puede distinguir a los "patovicas" no solo intentando separar una riña, sino hasta tirando piñas a la gente.

Embed

"Esto paso hoy en el boliche El Santo Disco/Face Oficial. Yo filme como personal de seguridad golpeaban haciendo abuso de poder. Al final del video se puede ver como me decian que por que grabates lo que estaba pasando. Ani me quilan el celular y se corta la grabacion. Luego me liran al piso, me pegan en las costillas, me tiran el pelo, me tiran tragos, me sacan afuera amenazado que me iban a detener. Le hice una copla antes de borrarlo porque si no, no me dejaban salir" posteó la mujer

Embed IMÁGENES FUERTES

Patovicas del boliche El Santo, en Mendoza, golpearon salvajemente a un grupo de jóvenes.

Todo quedó registrado gracias a una joven; el vídeo fue publicado en su cuenta personal de Facebook. pic.twitter.com/V8fCh1phe1 — Rocío (@r_odimarco) March 19, 2023

"En la foto se puede ver una mujer del personal de seguridad que me sacó afuera y me golpeó. Realmente se que esto va a seguir pasando, como siempre. Pero hoy mo paso a mi", acotó.

Según las declaraciones de testigos, todo habría sucedido por el robo de un celular, por el cual habría intervenido el guardia de seguridad, mientras a su alrededor el grupo de los denunciantes golpeaban a los del señalado. Segundos después intervino el resto de los guardias, los cuales habrían empezado a golpear "a cualquiera que se interpuso en su camino".

El video se viralizó en Facebook y miles de usuarios de Mendoza repudiaron el accionar del personal de seguridad, el cual fue catalogado "abuso de poder", y por ello pidieron clausurar el boliche, señala UNO.