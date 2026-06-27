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Suben a 1.430 los muertos por los terremotos en Venezuela

La cifra fue confirmada por autoridades nacionales; aún buscan a más de 50.000 mil personas.

27 de junio 2026 · 17:09hs
Suben a 1.430 los muertos por los terremotos en Venezuela

Ya son 1430 los muertos tras los dos terremotos que sacudieron la costa de Venezuela el miércoles pasado. La nueva cifra fue confirmada por autoridades del gobierno interino de la líder Delcy Rodríguez, en el poder tras la captura del chavista Nicolás Maduro.

Fue el presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la mandataria, Jorge Rodríguez, quien presentó el nuevo balance; dijo además que son 3238 los heridos. En tanto detalló que hay 3142 familias en refugios temporales y más de 12.000 asistencias médicas en las zonas impactadas.

Dos terremotos sacudieron Venezuela y se activaron alertas por posible tsunami.

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“Estamos acercándonos a las 72 horas del evento más fatídico que haya sufrido esta república en los últimos 123 años”, señaló en conferencia de prensa.

Más 50 mil desaparecidos

En tanto, la web no oficial que sigue el conteo de personas denunciadas como desaparecidas informa este sábado pasado el mediodía que siguen buscando a 54973 hombres y mujeres tras los dos sismos consecutivos que tuvieron lugar por la tarde del miércoles y que fueron de 7,2 y 7,5 grados en la escala de Richter.

Por su parte fueron atendidas directamente 73.736 familias y se distribuyeron 7.200.000 kilos de alimentos en los estados afectados.

Terremotos Venezuela Muertos
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