Piden la detención de Martín Insaurralde Por la causa de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, piden la detención de Martín Insaurralde. 26 de junio 2026 · 14:38hs

Piden la detención de Martín Insaurralde

El fiscal Sergio Mola pidió la detención del exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, en el marco de la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

LEER MÁS: Imputan a Insaurralde y Jésica Cirio por lavado y enriquecimiento ilícito La investigación tomó un fuerte impulso tras la difusión, en septiembre de 2023, de las imágenes del exfuncionario a bordo del yate "Bandido" junto a la modelo Sofía Clerici durante un viaje por el Mediterráneo, episodio que derivó en su renuncia a la Jefatura de Gabinete de la provincia de Buenos Aires y en el avance de la pesquisa judicial.

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Ahora, el pedido formulado por el fiscal deberá ser analizado por el juez de la causa, quien resolverá si hace lugar o no a la solicitud de detención del exfuncionario.