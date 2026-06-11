Victoria Villarruel reaccionó con la declaración jurada de Manuel Adorni: "Me parece una vergüenza"

La vicepresidenta cuestionó al jefe de Gabinete en sus redes sociales. También volvió a ironizar y desearle una “cascada de éxitos” a un seguidor.

La vicepresidenta cuestionó al jefe de Gabinete en sus redes sociales. También volvió a ironizar y desearle una “cascada de éxitos” a un seguidor.

La vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, después de sus afirmaciones sobre su declaración jurada en una entrevista con José Del Rio en LN+. La funcionaria definió como una “vergüenza” su accionar y sus explicaciones sobre su patrimonio e ironizó sobre los dichos del también vocero: “Que tengas una cascada de éxitos y te encuentres pronto un pendrive mágico“.

Fue minutos después de la entrevista que un usuario identificado como Gero indicó en sus redes sociales que este miércoles era su cumpleaños. “Lo único que me faltaría para culminar este día tan lindo es que la vicepresidente me desee una cascada de éxitos para esta nueva etapa de mi vida”, escribió. Entonces Villarruel respondió, cumplió su pedido e ironizó en referencia a la remodelación en la casa situada en el country Indio Cua de Manuel Adorni.

Cabe recordar que ayer se conoció que Adorni presentó ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) una serie de declaraciones juradas rectificativas y correcciones tributarias que modifican sustancialmente la composición patrimonial conocida hasta ahora del jefe de Gabinete.

La documentación incorpora activos que no habían sido declarados en presentaciones anteriores, entre ellos USD 513.000 originados, según Adorni, en inversiones realizadas con Bitcoin entre 2013 y 2018.

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Distancia de los Milei

La titular del Senado ya había cuestionado al jefe de Gabinete en el marco de su declaración jurada. Semanas atrás aseguró, durante una visita a Rosario, que estaba esperando que presente la documentación.

En esa ocasión, además, se refirió a su distanciamiento con los hermanos Milei. “Me manejo con mucho respeto hacia la sociedad y todos los sectores. Por supuesto si a mí me llegaran a faltar [el respeto], igualmente no respondería con faltas de respeto. La convivencia en sociedad debe ser basada en eso”, añadió.

A su vez, la vicepresidenta evitó responder si el jefe de Gabinete debía renunciar: “No participo de ninguna pelea. Desarrollo mi labor en el Senado y las explicaciones las tiene que dar el Presidente, su hermana o el resto de las personas mencionadas. Yo no tengo nada que decir más que hablar por mis hechos, que son dirigir el Senado y ahorrar el dinero de los argentinos".