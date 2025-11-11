Uno Entre Rios | El País | Vicentin

Vicentín: la Justicia dio por ganador al grupo Grassi

El juez del concurso de Vicentín, Fabián Lorenzini, comunicó que se dio por ganador al grupo Grassi.

11 de noviembre 2025 · 17:32hs
El juez Fabián Lorenzini comunicó que se dio por ganador al grupo Grassi.

El juez Fabián Lorenzini comunicó que se dio por ganador al grupo Grassi.

El juez del concurso de Vicentín, Fabián Lorenzini, determinó este martes que el primero en comunicar la obtención de conformidades suficientes para la aprobación del acuerdo preventivo para el rescate de Vicentin SAIC ha sido Grassi SA, por lo cual resultó ganador del proceso de cramdown, o salvataje.

Antes, la Sindicatura del concurso informó que tras analizar todas las presentaciones de acreedores que se adhirieron a la oferta de pago que hizo la casa cerealista rosarina estaban correctas.

En Liniers descarriló una formación del Tren Sarmiento y dejó 20 heridos. 

Liniers: descarriló una formación del Tren Sarmiento y dejó 20 heridos

El secretario del Tesoro de EEUU confirmó el uso del swap por parte de Argentina: Ya tuvimos ganancias

El secretario del Tesoro de EEUU confirmó el uso del swap por parte de Argentina: "Ya tuvimos ganancias"

LEER MÁS: Vicentin: la Justicia indagará por un fraude a 26 exdirectores

Las explicaciones de la Justicia sobre Vicentin

“Los legitimados procesales concursales podrán impugnar dicho acuerdo dentro del plazo de cinco días siguientes a la notificación de esta providencia por ministerio de la ley, artículo 50 de la Ley de Concursos y Quiebras”, indica el escrito de Lorenzini.

Molinos Agro y Dreyfus, quienes compitieron en tándem contra Grassi, se encuentran así con que cualquier impugnación que quieran hacer de algún acreedor deberá retrucar los argumentos de la Sindicatura y el juez, que no vieron inconveniente alguno en las presentaciones.

Y el otro factor que pesa contra posibles impugnaciones es que la adhesión en capital que tuvo la oferta de Grassi fue tan grande, que aún impugnado los acreedores a los que Dreyfus/Molinos le apuntaban, el capital que consiguieron supera al de sus oponentes. Y si, por el contrario, Grassi les impugnaría las adhesiones de Dreyfus y la Unión Agrícola, la oferta no llegaría al mínimo exigido de los dos tercios del pasivo.

Más detalles de la causa

La clave para Grassi estuvo en conseguir los votos de tres importantes acreedores que reunían el 25% del capital (ACA, un grupo de bancos y un fideicomiso financiero) a los que Dreyfus y Molinos Agro apostaban (y se movieron) para que no los voten dejando la adhesión apenas por encima del 66% exigido. Pero la oferta de pago los convenció y así Grassi quedó bordeando la aprobación del 90% del capital

¿Cómo sigue el proceso? Pasado el período de las impugnaciones, el juez Lorenzini firmaría la homologación y los acreedores empezarían a cobrar. En paralelo, el juzgado y la intervención preparan la forma más ordenada y prudente de transición, un cambio de titularidad de las acciones que ocurriría entre fin de año y el primer trimestre del próximo.

Vicentin Justicia
Noticias relacionadas
eliminan la secretaria de medios y sus funciones pasaran a la orbita de manuel adorni

Eliminan la Secretaría de Medios y sus funciones pasarán a la órbita de Manuel Adorni

El dólar oficial abrió la semana en calma. 

Cómo inició la semana el dólar oficial

El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo.

Pasó un nuevo sorteo del Quini 6

Centro de Conservación Aguará recibió tres crías huérfanas de aguará popé. Su madre había sido atropellada en una ruta de Corrientes 

Corrientes: rescataron crias de aguará pope tras la muerte de su madre

Ver comentarios

Lo último

Mundial Sub 17: Argentina jugará con México en 16avos de final

Mundial Sub 17: Argentina jugará con México en 16avos de final

Tragedia en el Paraná: murió ahogado un joven futbolista que había firmado su pase a Vélez

Tragedia en el Paraná: murió ahogado un joven futbolista que había firmado su pase a Vélez

Liniers: descarriló una formación del Tren Sarmiento y dejó 20 heridos

Liniers: descarriló una formación del Tren Sarmiento y dejó 20 heridos

Ultimo Momento
Mundial Sub 17: Argentina jugará con México en 16avos de final

Mundial Sub 17: Argentina jugará con México en 16avos de final

Tragedia en el Paraná: murió ahogado un joven futbolista que había firmado su pase a Vélez

Tragedia en el Paraná: murió ahogado un joven futbolista que había firmado su pase a Vélez

Liniers: descarriló una formación del Tren Sarmiento y dejó 20 heridos

Liniers: descarriló una formación del Tren Sarmiento y dejó 20 heridos

El Rally Entrerriano prepara la última del año

El Rally Entrerriano prepara la última del año

Claudio Úbeda cuidaría a algunos titulares de Boca ante Tigre

Claudio Úbeda cuidaría a algunos titulares de Boca ante Tigre

Policiales
Paraná: se fugó un preso durante partido de fútbol en la Unidad Penal, pero fue recapturado

Paraná: se fugó un preso durante partido de fútbol en la Unidad Penal, pero fue recapturado

Allanaron la Unidad Penal de Concordia por una causa de estafa millonaria

Allanaron la Unidad Penal de Concordia por una causa de estafa millonaria

Persecución policial en Paraná terminó con un agente lesionado y dos demorados

Persecución policial en Paraná terminó con un agente lesionado y dos demorados

Muerte de Gabriel Gusmán: comienza el juicio por jurados en Paraná

Muerte de Gabriel Gusmán: comienza el juicio por jurados en Paraná

Paraná: falleció el joven que había sido apuñalado durante una fiesta

Paraná: falleció el joven que había sido apuñalado durante una fiesta

Ovación
Mundial Sub 17: Argentina jugará con México en 16avos de final

Mundial Sub 17: Argentina jugará con México en 16avos de final

Tragedia en el Paraná: murió ahogado un joven futbolista que había firmado su pase a Vélez

Tragedia en el Paraná: murió ahogado un joven futbolista que había firmado su pase a Vélez

Claudio Úbeda cuidaría a algunos titulares de Boca ante Tigre

Claudio Úbeda cuidaría a algunos titulares de Boca ante Tigre

El Rally Entrerriano prepara la última del año

El Rally Entrerriano prepara la última del año

Messi se ilusiona con jugar el Mundial con la Selección Argentina, pero advierte: No quiero ser una carga

Messi se ilusiona con jugar el Mundial con la Selección Argentina, pero advierte: "No quiero ser una carga"

La provincia
En Entre Ríos rige la veda para la pesca de surubí hasta el 15 de marzo de 2026

En Entre Ríos rige la veda para la pesca de surubí hasta el 15 de marzo de 2026

Pipi, el herrero solidario de Nogoyá, lleva un década ayudando a los demás

"Pipi", el herrero solidario de Nogoyá, lleva un década ayudando a los demás

Aumentan los casos de tos convulsa en el país y la provincia brinda recomendaciones

Aumentan los casos de tos convulsa en el país y la provincia brinda recomendaciones

Desregularon los aranceles de escuelas públicas de gestión privada

Desregularon los aranceles de escuelas públicas de gestión privada

La exportación del sábalo creció en los últimos cuatro años pese a la bajante del río

La exportación del sábalo creció en los últimos cuatro años pese a la bajante del río

Dejanos tu comentario