UTA: el paro de colectivos anunciado no afecta a Entre Ríos

En estos días vence la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo por la medida de fuerza anunciada en reclamo de la deuda que la empresa Buses Paraná mantiene con los trabajadores por las Paritarias 2020. Al respecto Groh indicó que la cuota ya está cobrada y no habría conflicto por ese tema.

Aumento del boleto

Sobre el reciente aumento del boleto de colectivo en Paraná el representante de UTA, admitió que todo aumento de tarifas es enojoso pero, en este caso, necesario para ajustar costos desfasados. “Han coincidido los estudios de costo que han hecho el municipio y los concejales debido a los incrementos en los costos, y era necesario un aumento”.

Situación de los choferes

Respecto a la situación general de los choferes Groh fue optimista respecto al movimiento que generará el inicio de las clases tras el año de confinamiento por la pandemia del coronavirus.

“La situación de los choferes no ha cambiado mucho pero, al menos, se ha sostenido la fuente de trabajo, se pudo mantener el salario y no ha habido suspensiones. Al 1° de septiembre del año pasado se pudo acordar un amento del 30% en los salarios básicos, se están cobrando la deuda de 2020, se abonaron las dos primeras cuotas correspondientes a diciembre y enero; y se espera la ultima cuota que se debería cancelar este mes de febrero, con aportes de Nación, que siempre vienen demorados”, resumió.

“El sueldo se cobra en dos veces y no es fácil para los trabajadores que seguimos con las mismas preocupaciones del año pasado. Esperamos que esta situación no siga mucho tiempo más. Y si no, buscaremos alternativas para seguir adelante y que los trabajadores podamos cobrar los sueldos y los aumentos”, apuntó.