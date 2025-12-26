Uno Entre Rios | El País | Recolector

Un recolector donó su aguinaldo y asó 200 pollos para vecinos en Navidad

Gonzalo Bravo, recolector de Trenque Lauquen, convirtió su aguinaldo en una cena de Nochebuena para cientos de vecinos necesitados.

26 de diciembre 2025 · 14:48hs
Un recolector donó su aguinaldo y asó 200 pollos para vecinos en Navidad.

Un recolector donó su aguinaldo y asó 200 pollos para vecinos en Navidad.

Hay historias que no figuran en balances ni en discursos oficiales, pero que logran iluminar barrios enteros. Una de ellas tuvo como protagonista a Gonzalo Bravo, recolector de residuos de la ciudad de Trenque Lauquen, quien decidió transformar su aguinaldo en una cena de Nochebuena para cientos de vecinos.

Con el dinero extra que recibió por su trabajo, Gonzalo compró pollos y fue más allá de una simple donación económica. En el Club Monumental se puso el delantal, encendió el fuego y asó personalmente, uno por uno, 200 pollos que luego fueron destinados a familias que atravesaban un momento difícil.

Parte médico: Cristina Fernández continuará en recuperación tras la cirugía.

Parte médico: Cristina Fernández continuará en recuperación tras la cirugía

El proyecto de Inocencia Fiscal impulsa cambios en el Régimen Penal Tributario, Procedimientos Fiscales, CCyC y Régimen de Declaración Jurada Simplificada

Inocencia fiscal: que dice el proyecto que se busca aprobar en el Senado

LEER MÁS: Vecino de San Benito sorprendió a recolectores de basura con cajas navideñas

Con su aguinaldo y una parrilla, llevó Navidad a cientos de familias

Recolector (1).jpeg

La iniciativa despertó un fuerte espíritu solidario en la comunidad. Vecinos se acercaron para colaborar con chorizos, carne y ayuda voluntaria, mientras amigos, motoqueros y otros colaboradores se sumaron a la distribución de la comida en los barrios más vulnerables de la ciudad.

Más que comida caliente, lo que llegó a cada hogar fue un mensaje claro: nadie estaba solo en Navidad. Gracias a este gesto, muchas mesas pudieron tener una celebración distinta, marcada no por el lujo, sino por la empatía y el compromiso colectivo.

Una acción silenciosa, nacida del esfuerzo de un trabajador, que dejó una enseñanza simple y poderosa: la verdadera riqueza se mide en la capacidad de compartir.

Recolector Navidad Aguinaldo
Noticias relacionadas
La diputda libertaria Juliana Santillán fue criticada en redes sociales por su mensaje navideño en que confundió Nochebuena con las Pascuas 

Juliana Santillán es viral por su mensaje navideño: "Nochebuena de resurrección"

feriados nacionales: el gobierno oficializo tres nuevas fechas

Feriados Nacionales: el Gobierno oficializó tres nuevas fechas

El Senado sesiona este viernes para aprobar el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal.Hay dudas sobre los votos para financiamiento docente y de ciencia

Presupuesto 2026 e Inocencia Fiscal: el Senado vota hoy

Control de alcoholemia: culpó al aceite de oliva y a un enjuague bucal tras dar positivo.

Control de alcoholemia: culpó al aceite de oliva y a un enjuague bucal tras dar positivo

Ver comentarios

Lo último

Bomberos Voluntarios de Paraná salvaron la vida de una perra que se ahogó en Nochebuena

Bomberos Voluntarios de Paraná salvaron la vida de una perra que se ahogó en Nochebuena

Un recolector donó su aguinaldo y asó 200 pollos para vecinos en Navidad

Un recolector donó su aguinaldo y asó 200 pollos para vecinos en Navidad

Agua potable: piden hacer uso responsable durante el verano

Agua potable: piden hacer uso responsable durante el verano

Ultimo Momento
Bomberos Voluntarios de Paraná salvaron la vida de una perra que se ahogó en Nochebuena

Bomberos Voluntarios de Paraná salvaron la vida de una perra que se ahogó en Nochebuena

Un recolector donó su aguinaldo y asó 200 pollos para vecinos en Navidad

Un recolector donó su aguinaldo y asó 200 pollos para vecinos en Navidad

Agua potable: piden hacer uso responsable durante el verano

Agua potable: piden hacer uso responsable durante el verano

Parte médico: Cristina Fernández continuará en recuperación tras la cirugía

Parte médico: Cristina Fernández continuará en recuperación tras la cirugía

Banco Pelay: advierten por presencia de verdín en el río

Banco Pelay: advierten por presencia de verdín en el río

Policiales
Violencia de género: le quemó la ropa y la dejó afuera

Violencia de género: le quemó la ropa y la dejó afuera

Un joven deportista de Concordia murió ahogado en un camping

Un joven deportista de Concordia murió ahogado en un camping

Chajarí: robaron más de $4 millones de una casa en Nochebuena

Chajarí: robaron más de $4 millones de una casa en Nochebuena

Volcaron cuando volvían de una fiesta en Concordia

Volcaron cuando volvían de una fiesta en Concordia

La Policía entrerriana puso en números los logros de 2025

La Policía entrerriana puso en números los logros de 2025

Ovación
Emiliano Stang ratificó su buen año con la oficialización de continuidad

Emiliano Stang ratificó su buen año con la oficialización de continuidad

Nacional y Peñarol sondearon a Boca por Brian Aguirre

Nacional y Peñarol sondearon a Boca por Brian Aguirre

Pilotos entrerrianos fueron habilitados para ascender al TC Pista y TC Mouras

Pilotos entrerrianos fueron habilitados para ascender al TC Pista y TC Mouras

Falleció José Antonio Venturino, histórico comentarista deportivo

Falleció José Antonio Venturino, histórico comentarista deportivo

Ranking ATP: un argentino entre los que más recaudaron en 2025

Ranking ATP: un argentino entre los que más recaudaron en 2025

La provincia
Bomberos Voluntarios de Paraná salvaron la vida de una perra que se ahogó en Nochebuena

Bomberos Voluntarios de Paraná salvaron la vida de una perra que se ahogó en Nochebuena

Agua potable: piden hacer uso responsable durante el verano

Agua potable: piden hacer uso responsable durante el verano

Banco Pelay: advierten por presencia de verdín en el río

Banco Pelay: advierten por presencia de verdín en el río

Balance 2025 Hospital San Martín: se destacó la incorporación de aparatos para diagnóstico de imágenes

Balance 2025 Hospital San Martín: se destacó la incorporación de aparatos para diagnóstico de imágenes

ATE inició plan de lucha por más 100 trabajadores a los que no les renovaron los contratos

ATE inició plan de lucha por más 100 trabajadores a los que no les renovaron los contratos

Dejanos tu comentario