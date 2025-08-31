Se realizó este domingo el sorteo N° 3.300 del Quini 6 y dejó un nuevo millonario en la modalidad de La Revancha. Un apostador de Neuquén fue el único en acertar los seis números ganadores y se llevó un premio impactante: 1.732.334.688 pesos.
Un nuevo millonario en el Quini 6: ganó más de 1.700 millones en La Revancha
Hay un nuevo millonario gracias a los pozos millonarios del Quini 6. El ganador es de la provincia de Neuquén según se informó.
Los números ganadores de La Revancha del Quini 6
La fórmula que convirtió a este neuquino en millonario fue:
08 - 09 - 18 - 34 - 14 - 31
Resultados completos del sorteo 3.300 Tradicional
Números sorteados: 26 - 30 - 28 - 22 - 21 - 36
Pozo vacante: $500 millones
La Segunda
Números sorteados: 30 - 42 - 00 - 35 - 12 - 18
Pozo vacante: más de $2.300 millones
La Revancha
Números sorteados: 08 - 09 - 18 - 34 - 14 - 31
Ganador: 1
Premio: $1.732.334.688
Siempre Sale
Números sorteados: 20 - 29 - 03 - 28 - 01 - 40
Ganadores: 20 personas con 5 aciertos
Premio individual: más de $13 millones cada uno
Con este nuevo ganador, el Quini 6 vuelve a entregar una suma millonaria que cambiará para siempre la vida de un afortunado. El próximo sorteo ya genera expectativa con pozos acumulados multimillonarios.