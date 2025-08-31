Uno Entre Rios | El País | Quini 6

Un nuevo millonario en el Quini 6: ganó más de 1.700 millones en La Revancha

Hay un nuevo millonario gracias a los pozos millonarios del Quini 6. El ganador es de la provincia de Neuquén según se informó.

31 de agosto 2025 · 21:48hs
El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo.

El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo.

Se realizó este domingo el sorteo N° 3.300 del Quini 6 y dejó un nuevo millonario en la modalidad de La Revancha. Un apostador de Neuquén fue el único en acertar los seis números ganadores y se llevó un premio impactante: 1.732.334.688 pesos.

Los números ganadores de La Revancha del Quini 6

La fórmula que convirtió a este neuquino en millonario fue:

El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo.

Quini 6: cuatro ganadores en el Tradicional

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 en el sorteo de este domingo.

Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos millonarios

08 - 09 - 18 - 34 - 14 - 31

Resultados completos del sorteo 3.300 Tradicional

Números sorteados: 26 - 30 - 28 - 22 - 21 - 36

Pozo vacante: $500 millones

La Segunda

Números sorteados: 30 - 42 - 00 - 35 - 12 - 18

Pozo vacante: más de $2.300 millones

La Revancha

Números sorteados: 08 - 09 - 18 - 34 - 14 - 31

Ganador: 1

Premio: $1.732.334.688

Siempre Sale

Números sorteados: 20 - 29 - 03 - 28 - 01 - 40

Ganadores: 20 personas con 5 aciertos

Premio individual: más de $13 millones cada uno

Con este nuevo ganador, el Quini 6 vuelve a entregar una suma millonaria que cambiará para siempre la vida de un afortunado. El próximo sorteo ya genera expectativa con pozos acumulados multimillonarios.

