Tragedia de Once: familiares realizarán un acto homenaje

Familiares y seres queridos de las víctimas de la Tragedia de Once harán sonar la sirena para recordar a los fallecidos y pedirán nuevamente justicia

A 11 años de la Tragedia de Once, familiares y amigos de las víctimas realizarán un acto para "mantener viva la memoria" y pedir por Justicia. A las 8.32, frente al Andén 1 de la estación de trenes, harán sonar la sirena en señal de recuerdo y reclamo.

Según sostuvo el padre de Lucas Menghini Rey, la última víctima fatal en ser hallada casi 60 horas después del impacto, la acción busca ayudar a prevenir otras tragedias. "Encendemos la sirena para despertar a la memoria. El camino judicial no marco un final, sino que fue un paso más en un largo camino que creemos nunca va a acabar. Siempre vamos a estar presentes para señalar las cosas que son importantes para que nadie más tenga que atravesar lo que pasó con nosotros" , indicó.

Además, durante el encuentro, se leerá un documento consensuado que tendrá tres ejes: en primer lugar pedirán por la confirmación de pena al exministro de Planificación Federal, Juli de Vido. Pablo Menghini señaló que la causa "ya tiene el fallo original del Tribunal Oral Federal y la confirmación de Casación" y esperan que la Corte Suprema de Justicia deje firme la condena. En segundo lugar pedirán que vuelva a tratarse el proyecto de ley para resarcir a los familiares directos de las víctimas y heridos que, cuando fue presentado, quedó estancado en medio de los debates parlamentarios. “Hay muchos antecedentes de casos similares al nuestro que ya tienen su ley, como ARA San Juan, Cromañón y AMIA, y no tenemos por qué ser la triste excepción, sobre todo cuando la mayoría de las penas de los condenados están cumplidas y no hay que demostrar la responsabilidad del Estado, porque los tribunales fallaron en ese sentido”, apuntó el referente. Como último punto, los familiares y amigos de víctimas de la tragedia de Once alertarán sobre distintas situaciones que se están dando en las líneas de transporte de pasajeros y de carga en el país en base a informes de los trabajadores ferroviarios y del balance anual que éstos hacen cada fin de año.

Sobre la causa

En 2013, la causa por la tragedia se elevó a juicio oral con 28 procesados por los delitos de “defraudación contra la administración pública” y “descarrilamiento culposo” y el 29 de diciembre de 2015 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 dictó 21 condenas y 7 absoluciones.

Cuando se cumplió una década de la tragedia, los condenados en un primer juicio oral ya gozaban de la libertad condicional o prisión domiciliaria, en tanto la Corte Suprema de Justicia tiene pendiente definir la condena de Julio De Vido.

Las únicas situaciones procesales que quedaron pendientes son las de Jaime, cuyo caso fue enviado nuevamente a la Cámara de Casación en busca de un doble conforme, y del ex ministro de Planificación Federal, ya que su expediente no llegó a la Corte Suprema.