Sorpresa y repudio por "Mesa de Enlace" de Fuerzas Armadas

La “mesa” se presentará con un documento con tres objetivos: “Participar en el debate público y político sobre la defensa y la seguridad nacional entendidas como elementos estratégicos para el desarrollo nacional”; “Amalgamar a la ‘familia de los uniformados’; y “Determinar intereses comunes y particulares de los uniformados”.

Además de Bossi, entre los referentes aparecen el teniente general (R) Claudio Pasqualini (Observatorio de Seguridad y Defensa), el general de Brigada.(R) Sergio Fernández (Asociación Veteranos de Guerra de Malvinas); el coronel (R) José Francisco Guerrero (Mutualidad del Personal de Intendencias Militares); el general de Brigada (R) Daniel Reimundes (Sociedad Militar Seguros de Vida); el comandante general (R) Ricardo Spadaro (Gendarmería Nacional), el suboficial mayor de la Armada Humberto Toloza (Círculo de Oficiales de Mar) y el teniente general (R) Ricardo Cundom (Fundación Criteria), y el comisario General de la Policía bonaerense, Pablo Bressi.

LEER MÁS: Rossi: "Las Fuerzas Armadas no seguirán más en la Escuela de las Américas"

agustín rossi.jpg El ministro de Defensa fue uno de los primeros en manifestarse.

Oleada de repudios

El anuncio fue rechazado en fuertes términos por el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi. Es "intolerable en un sistema democrático. La Mesa de Enlace de las Fuerzas Armadas nació para conspirar, se presenta casi como una conducción alternativa a los jefes de las FFAA, asumiendo potestades, funciones y objetivos que son propios de la conducción militar en actividad”, consideró el funcionario del Ejecutivo nacional.

Además, definió a la presentación como una "fenomenal operación política", dijo que la Mesa "parece una conducción alternativa de las FF.AA." y añadió sobre Bossi: "Es un conspirador nato. Conspiró al inicio del gobierno de Néstor Kirchner y ahora conspira, primero contra los jefes de la Fuerza, después contra la política de Defensa y sigue para adelante contra el presidente de la Nación".

El propio Alberto Fernández replicó en las redes sociales las publicaciones de su ministro Rossi, adhiriendo al repudio del funcionario.

Embed La Mesa de Enlace de las Fuerzas Armadas, como su nombre lo indica, nació para conspirar. Se presenta casi como una conducción alternativa a los jefes de las ffaa, asumiendo potestades, funciones y objetivos que son propios de la conducción militar en actividad — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) November 12, 2020

Por su parte, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, dijo este jueves que “son dinosaurios que acompañaron los reclamos de genocidas y lo del salario es una excusa. Esto pasa por lo ideológico". El funcionario kirchnerista agregó que se trata de un "sector político opositor" y que "es lo mismo, más peligroso, pero lo mismo, que hace cierto sector del poder judicial, de la oposición política y de ciudadanos que llevan adelante protestas extremas".

También se pronunció la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. "No piensen que van a poder hacer este tipo de acción. La población está totalmente esclarecida. Si no estuviéramos en pandemia, haríamos una movilización como la del 2x1 contra esta mesa de enlace. El pueblo argentino no olvida. No hay odio, rencor ni revancha. Pero cada cosa en su lugar", advirtió Carlotto.

"Estoy preocupada e indignada. Esta gente no duerme y sigue soñando con el poder dictatorial”, advirtió la líder de Abuelas.

Asimismo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos manifestó su "preocupación e inquietud" y llamó “a las autoridades nacionales, a las organizaciones sociales y a la sociedad toda, a estar muy atentas a este nuevo acto de provocación que luce como un intento inadmisible de erigirse, cuanto menos, en una suerte de conducción paralela de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y en un condicionante de las políticas públicas en la materia”.

“Uno de nuestros pilares es la Memoria y en ella nos reafirmamos y sostenemos. Nuestra historia reciente y la de la región, no admiten distracciones ante estos acontecimientos”, insistió la Asamblea.

LEER MÁS: El reclamo del 24 de marzo: robustecer las políticas de DDHH