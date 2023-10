Sergio Massa en Concordia: "El 10 de diciembre empieza una nueva etapa"

El ministro de Economía y candidato a presidente de la Nación por Unión por la Patria, Sergio Massa, cerró su actividad en Concordia este jueves con un acto en el cual aseguró que el 10 de diciembre comenzará "una nueva etapa", en la cual cambiará "las políticas que no funcionaron". Además aseguró que en las elecciones del 22 de octubre la ciudadanía deberá optar entre dos modelos: el que propone su candidatura y el que expresa La Libertad Avanza.

"Tenemos que empezar a comprometernos con el país que el 10 de diciembre tenemos que construir, para dar vuelta la página y empezar a recorrer una nueva etapa, aprendiendo de los errores", sostuvo el ministro.

En su discurso, agradeció a los empresarios y productores entrerrianos que "a pesar de los problemas nunca dejaron de invertir y de generar trabajo y abrir mercados en el mundo". Y mencionó a arroceros, avícolas, fruticultores, productores agrícola ganaderos e industriales. "Gracias porque en el año de la peor sequia de la historia le vendieron trabajo entrerriano al mundo y permitieron cuidar nuestras divisas", dijo.

Acto seguido agradeció el rol de intendentes y del gobernador, el orden y austeridad en las cuentas públicas, y la gestión de gobierno "con gente nacida criada y que vive en esta provincia, no con personajes importados", en obvia alusión al candidato de Juntos por Entre Ríos, Rogelio Frigerio. "Saben qué se necesita en cada rincón, la provincia en su conjunto, qué pelear frente a la Nación y tienen un solo nombre que lo pude seguir adelante; por eso les pido que el 22 de octubre entre todos construyamos el triunfo de Beto Bahl", enfatizó.

Luego se dirigió "a cada mamá y mujer entrerriana", para decirle que el 22 de octubre "se juega el destino de miles y miles de jubilados entrerrianos, saber si van a tener o no su programa de medicamentos gratuitos o si el Estado va a poner recursos a la hora de compensar frente la inflación" y que enfrente "están los que dicen que los jubilados son un número".

Asimismo dijo que se juega la universidad pública, gratuita y de calidad, frente a aquellos que quieren arancelar y dar vouchers. Y que "se discuten dos modelos de sociedad": la de su propuesta de "un país seguro, invertir en prevención en la lucha contra el delito y contra el narcotráfico" y "aquellos que plantean la libre portación de armas como solución".

"Díganle a cada entrerriano y entrerriana que van a tener a la hora de elegir, la bandera argentina o la bandera de otro país. Están aquellos que dicen que habría que haber cambiado las Malvinas por vacunas, que las perdimos porque ganaron los ingleses, pero estamos aquellos que creemos que las banderas fueron son y serán Argentinas y que la sangre de nuestros soldados no se negocia nunca", sostuvo casi sobre el final.

Por último, volvió a enfatizar: "Tenemos la humidad de saber pedir disculpas, más allá de quien tenga la culpa. El 10 de diciembre empieza una etapa nueva. Tengo la valentía de hacer los cambios que hagan falta, de cambiar aquellos que no funcionaron, de cambiar las políticas que no funcionaron, porque creo en el cambio con trabajo. Nadie me va a dictar lo que tenga que decir o hacer".