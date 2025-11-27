El presidente Javier Milei canceló el viaje al sorteo del Mundial

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó que el presidente de la Nación, Javier Milei, decidió cancelar el viaje previsto a Washington DC.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó este jueves que el presidente de la Nación, Javier Milei , decidió cancelar el viaje previsto a Washington DC para presenciar el sorteo del Mundial de fútbol, programado para el próximo 5 de diciembre.

“El Presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar el sorteo del Mundial de fútbol”, comunicó Adorni, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Adorni difundió la decisión a través de un mensaje escrito, en el que precisó que el mandatario no participará del evento organizado por la FIFA en la capital estadounidense. “Fin”, cerró el funcionario en su escueto anuncio.

La postura de Javier Milei ante la AFA

La cancelación del viaje al evento, en donde la Selección Argentina será cabeza de serie y conocerá el grupo que enfrentará en la fase inicial de la Copa del Mundo 2026, se da en medio del conflicto que está escalando con la Asociación del Fútbol Argentino. Según pudo saber Infobae, esta es la respuesta silenciosa que el mandatario le envió al titular, el ente regulador del fútbol argentino, Claudio “Chiqui” Tapia.

Se trata de un nuevo gesto que tiene el mandatario para contra Tapia en los últimos días, tras el gesto en el pasillo que realizó Estudiantes de La Plata para recibir a Rosario Central, que fue declarado ganador de la Liga Argentina el pasado jueves.

En los últimos días, Milei posteó mensajes en sus redes sociales en respaldo al Pincha, que tiene un enfrentamiento abierto entre Tapia y Juan Sebastián Verón, presidente de la institución platense. "Honor a la Escuela de Don Osvaldo“, escribió el mandatario en su cuenta de X acompañado por una camiseta albirroja.