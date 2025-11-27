Uno Entre Rios | El País | Javier Milei

El presidente Javier Milei canceló el viaje al sorteo del Mundial

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó que el presidente de la Nación, Javier Milei, decidió cancelar el viaje previsto a Washington DC.

27 de noviembre 2025 · 23:07hs
Javier Milei no viajará al sorteo del Mundial de fútbol.

Javier Milei no viajará al sorteo del Mundial de fútbol.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó este jueves que el presidente de la Nación, Javier Milei, decidió cancelar el viaje previsto a Washington DC para presenciar el sorteo del Mundial de fútbol, programado para el próximo 5 de diciembre.

“El Presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar el sorteo del Mundial de fútbol”, comunicó Adorni, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Javier Milei con la camiseta de Estudiantes de fondo.

El guiño de Javier Milei a Estudiantes en plena pelea con la AFA

 Javier Milei usó sus redes para destacar la ocupación hotelera durante el fin de semana largo. 

Fin de semana largo: Javier Milei usó sus redes para destacar la ocupación hotelera

Adorni difundió la decisión a través de un mensaje escrito, en el que precisó que el mandatario no participará del evento organizado por la FIFA en la capital estadounidense. “Fin”, cerró el funcionario en su escueto anuncio.

La postura de Javier Milei ante la AFA

La cancelación del viaje al evento, en donde la Selección Argentina será cabeza de serie y conocerá el grupo que enfrentará en la fase inicial de la Copa del Mundo 2026, se da en medio del conflicto que está escalando con la Asociación del Fútbol Argentino. Según pudo saber Infobae, esta es la respuesta silenciosa que el mandatario le envió al titular, el ente regulador del fútbol argentino, Claudio “Chiqui” Tapia.

LEER MÁS: AFA suspendió por 6 meses a Juan Sebastián Verón como presidente de Estudiantes

Se trata de un nuevo gesto que tiene el mandatario para contra Tapia en los últimos días, tras el gesto en el pasillo que realizó Estudiantes de La Plata para recibir a Rosario Central, que fue declarado ganador de la Liga Argentina el pasado jueves.

En los últimos días, Milei posteó mensajes en sus redes sociales en respaldo al Pincha, que tiene un enfrentamiento abierto entre Tapia y Juan Sebastián Verón, presidente de la institución platense. "Honor a la Escuela de Don Osvaldo“, escribió el mandatario en su cuenta de X acompañado por una camiseta albirroja.

Javier Milei Washington Mundial
Noticias relacionadas
Se redujo un 4% la cantidad de trabajadores registrados en Entre Ríos

Se redujo un 4% la cantidad de trabajadores registrados en Entre Ríos

Guillermo Francos admitió que quería seguir a cargo del Gabinete. 

Guillermo Francos admitió que quería seguir a cargo del Gabinete

Javier Milei dejó en claro su postura.

Javier Milei se metió en la polémica por el nuevo título que implementó la AFA

javier milei: no vamos a calmar nuestra vocacion reformista; abrochense los cinturones

Javier Milei: "No vamos a calmar nuestra vocación reformista; abróchense los cinturones"

Ver comentarios

Lo último

El presidente Javier Milei canceló el viaje al sorteo del Mundial

El presidente Javier Milei canceló el viaje al sorteo del Mundial

Argentinos tiene a sus tres arqueros lesionados y un juvenil podría debutar contra Boca

Argentinos tiene a sus tres arqueros lesionados y un juvenil podría debutar contra Boca

Torneo Clausura: árbitros designados para los cuartos de final

Torneo Clausura: árbitros designados para los cuartos de final

Ultimo Momento
El presidente Javier Milei canceló el viaje al sorteo del Mundial

El presidente Javier Milei canceló el viaje al sorteo del Mundial

Argentinos tiene a sus tres arqueros lesionados y un juvenil podría debutar contra Boca

Argentinos tiene a sus tres arqueros lesionados y un juvenil podría debutar contra Boca

Torneo Clausura: árbitros designados para los cuartos de final

Torneo Clausura: árbitros designados para los cuartos de final

Sarampión: seis entrerrianos bajo control epidemiológico en Concordia

Sarampión: seis entrerrianos bajo control epidemiológico en Concordia

Venta de combustibles: cayó 1,2% en octubre y se frenó la racha positiva

Venta de combustibles: cayó 1,2% en octubre y se frenó la racha positiva

Policiales
Micaela García: la Procuración rechaza el intento de Néstor Pavón de frenar el nuevo juicio

Micaela García: la Procuración rechaza el intento de Néstor Pavón de frenar el nuevo juicio

Concordia: motociclista murió en un choque y un camionero fue detenido

Concordia: motociclista murió en un choque y un camionero fue detenido

Villaguay: esquivó un camión y terminó chocando contra un árbol

Villaguay: esquivó un camión y terminó chocando contra un árbol

Se quemó una casa en La Paz y los bomberos no tenían agua para combatir las llamas

Se quemó una casa en La Paz y los bomberos no tenían agua para combatir las llamas

Valentín Godoy: la causa por mala praxis se cerró por desistimiento de la querella autónoma

Valentín Godoy: la causa por mala praxis se cerró por desistimiento de la querella autónoma

Ovación
AFA suspendió por 6 meses a Juan Sebastián Verón como presidente de Estudiantes

AFA suspendió por 6 meses a Juan Sebastián Verón como presidente de Estudiantes

Argentinos tiene a sus tres arqueros lesionados y un juvenil podría debutar contra Boca

Argentinos tiene a sus tres arqueros lesionados y un juvenil podría debutar contra Boca

Torneo Clausura: árbitros designados para los cuartos de final

Torneo Clausura: árbitros designados para los cuartos de final

La última velada del año en Paraná tiene su programación

La última velada del año en Paraná tiene su programación

Franco Colapinto clasifica para el sprint en Qatar

Franco Colapinto clasifica para el sprint en Qatar

La provincia
Sarampión: seis entrerrianos bajo control epidemiológico en Concordia

Sarampión: seis entrerrianos bajo control epidemiológico en Concordia

MiradorTEC obtuvo dos premios nacionales

MiradorTEC obtuvo dos premios nacionales

San José UTE no acatará el fallo judicial que ordena incorporar a trabajadores de ERSA

San José UTE no acatará el fallo judicial que ordena incorporar a trabajadores de ERSA

Qué dice la Ordenanza N° 10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes

Qué dice la Ordenanza N° 10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes

Dengue: se realizan bloqueos preventivos en Paraná

Dengue: se realizan bloqueos preventivos en Paraná

Dejanos tu comentario