Mendoza promulgó cambios en la Ley de Tránsito.

En la provincia de Mendoza rige la validez de licencias, cédulas y seguros en formato digital, sin necesidad de portar el papel.

El Gobierno de Mendoza promulgó una serie de modificaciones a su Ley de Tránsito que actualiza los procedimientos y la documentación requerida a los conductores, oficializando el uso de soportes digitales y poniendo fin a la obligatoriedad de portar la documentación física.

La reforma más importante es la incorporación de la equivalencia total entre el formato físico y digital para la documentación vial. El Artículo 40 de la Ley Provincial 9.024 establece ahora que tanto la Licencia Nacional de Conducir como la cédula del vehículo y el comprobante del seguro obligatorio pueden presentarse en “cualquier formato”.

El cambio formaliza la posibilidad de que los conductores muestren sus credenciales a través de aplicaciones móviles o archivos PDF, sin que la autoridad competente pueda exigir la versión impresa o física del documento. Además, la normativa establece que la documentación debe ser devuelta inmediatamente una vez verificada.

En tanto que la nueva ley también incluye importantes ajustes administrativos:

Delegación municipal: se reafirma la facultad de los municipios para otorgar la Licencia Nacional de Conducir, aunque la Provincia se reserva la potestad de auditar los centros de emisión, con la obligación de informar los resultados a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Cambio de domicilio: se eliminó la obligación de actualizar la licencia de conducir cuando el titular cambia su domicilio dentro del territorio provincial. La licencia conservará su vigencia hasta el plazo previsto para su renovación, simplificando trámites para los ciudadanos.