INTA: trabajadores denuncian desguace y inminentes despidos

Denuncian que el gobierno creó un Consejo Directivo para cerrar proyectos Personal del INTA se declaró en estado de alerta y movilización

Personal del Instituto de tecnología Agropecuaria (INTA) se declaró en estado de alerta y movilización ante el inminente despido de 1.700 empleados por parte del gobierno Nacional.

En diálogo con Pulso Informativo por Radio Altos, Mariana Conte de INTA Castelar , contó que “hoy se reunió el Consejo Directivo luego de una seguidilla de cumbres a espaldas de todos en la Secretaría de Agricultura. A partir de ahí se designaron nuevos consejeros en la mesa de enlace y se está hablando de venir de nuevo con la agenda Nacional de desguazar el organismo “.

Cuestionó que la gestión de Javier Milei nunca cambió sus planes para con el sector, sino que modificaron las formas: “La postura sigue estando vigente y significa fusiones de institutos, cierre de agencias de extensión y bajas de estructuras entre otras cosas”.

“Además hay venta de tierras, presupuesto a la baja, eliminación de proyectos y líneas de trabajo como agricultura familiar. Toda la agenda previa que se intentó aplicar a través de un decreto ahora se aplica con esta metodología del Consejo Directivo”, lanzó la dirigente gremial de ATE.

Sobre la venta de tierras del INTA contó que en agosto hubo un acuerdo de cerrar la Agencia Experimental AMBA, que tenía 8 agencias de extensión, y trasladar a los trabajadores a otros lugares “de manera compulsiva y sin posibilidad de analizarlo”. “Ahora quedó un predio vacío en Ituzaingó y vinieron a tomar medidas desde Bienes del Estado para hacer un gran negocio inmobiliario“, aseguró.

Por último lamentó que no hay información: “No sabemos nada, fuimos a buscar respuestas pero no nos dieron certezas. No dijeron ‘ni si, ni no’ sobre los trascendidos, así que tendremos que esperar que se publiquen las actas, pero no hay siquiera fechas”.

No obstante opinó que “al gobierno no le será simple cerrar de un plumazo un organismo como el INTA”.