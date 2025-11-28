Uno Entre Rios | El País | INTA

INTA: trabajadores denuncian desguace y inminentes despidos

Denuncian que el gobierno creó un Consejo Directivo para cerrar proyectos Personal del INTA se declaró en estado de alerta y movilización

28 de noviembre 2025 · 10:54hs
Denuncian que el gobierno creó un Consejo Directivo para cerrar proyectos Personal del INTA se declaró en estado de alerta y movilización 

Denuncian que el gobierno creó un Consejo Directivo para cerrar proyectos Personal del INTA se declaró en estado de alerta y movilización 

Personal del Instituto de tecnología Agropecuaria (INTA) se declaró en estado de alerta y movilización ante el inminente despido de 1.700 empleados por parte del gobierno Nacional.

En diálogo con Pulso Informativo por Radio Altos, Mariana Conte de INTA Castelar, contó que “hoy se reunió el Consejo Directivo luego de una seguidilla de cumbres a espaldas de todos en la Secretaría de Agricultura. A partir de ahí se designaron nuevos consejeros en la mesa de enlace y se está hablando de venir de nuevo con la agenda Nacional de desguazar el organismo“.

Por Entre Ríos, prestan juramento los libertarios Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, y por FP lo hará Adán Bahl.

Senado: juran los senadores electos, menos Lorena Villaverde

Javier Milei no viajará al sorteo del Mundial de fútbol.

El presidente Javier Milei canceló el viaje al sorteo del Mundial

INTA tierras hectáreas venta 1.jpg

Cuestionó que la gestión de Javier Milei nunca cambió sus planes para con el sector, sino que modificaron las formas: “La postura sigue estando vigente y significa fusiones de institutos, cierre de agencias de extensión y bajas de estructuras entre otras cosas”.

“Además hay venta de tierras, presupuesto a la baja, eliminación de proyectos y líneas de trabajo como agricultura familiar. Toda la agenda previa que se intentó aplicar a través de un decreto ahora se aplica con esta metodología del Consejo Directivo”, lanzó la dirigente gremial de ATE.

INTA despidos desguace Gobierno nacional

Sobre la venta de tierras del INTA contó que en agosto hubo un acuerdo de cerrar la Agencia Experimental AMBA, que tenía 8 agencias de extensión, y trasladar a los trabajadores a otros lugares “de manera compulsiva y sin posibilidad de analizarlo”. “Ahora quedó un predio vacío en Ituzaingó y vinieron a tomar medidas desde Bienes del Estado para hacer un gran negocio inmobiliario“, aseguró.

Por último lamentó que no hay información: “No sabemos nada, fuimos a buscar respuestas pero no nos dieron certezas. No dijeron ‘ni si, ni no’ sobre los trascendidos, así que tendremos que esperar que se publiquen las actas, pero no hay siquiera fechas”.

No obstante opinó que “al gobierno no le será simple cerrar de un plumazo un organismo como el INTA”.

INTA trabajadores gobierno nacional
Noticias relacionadas
La venta de combustibles bajó en relación al año pasado por el derrumbe del gasoil común. 

Venta de combustibles: cayó 1,2% en octubre y se frenó la racha positiva

Mendoza promulgó cambios en la Ley de Tránsito.

Mendoza promulgó cambios en la Ley de Tránsito

Una periodista perdió la vida al caer de un acantilado en Mar del Plata.

Una periodista perdió la vida al caer de un acantilado en Mar del Plata

ANSES oficializó el aumento para diciembre de jubilaciones, pensiones y asignaciones

Anses oficializó aumento de jubilaciones, pensiones y asignaciones

Ver comentarios

Lo último

Senado: juran los senadores electos, menos Lorena Villaverde

Senado: juran los senadores electos, menos Lorena Villaverde

Damas Gratis, Luck Ra, La Joaqui y Las Pelotas sonarían en la Fiesta de la Playa 2026

Damas Gratis, Luck Ra, La Joaqui y Las Pelotas sonarían en la Fiesta de la Playa 2026

Donald Trump anunció que suspenderá la migración de los países del tercer mundo

Donald Trump anunció que suspenderá la migración de los "países del tercer mundo"

Ultimo Momento
Senado: juran los senadores electos, menos Lorena Villaverde

Senado: juran los senadores electos, menos Lorena Villaverde

Damas Gratis, Luck Ra, La Joaqui y Las Pelotas sonarían en la Fiesta de la Playa 2026

Damas Gratis, Luck Ra, La Joaqui y Las Pelotas sonarían en la Fiesta de la Playa 2026

Donald Trump anunció que suspenderá la migración de los países del tercer mundo

Donald Trump anunció que suspenderá la migración de los "países del tercer mundo"

INTA: trabajadores denuncian desguace y inminentes despidos

INTA: trabajadores denuncian desguace y inminentes despidos

Volkswagen revisa más de 55.000 autos por el airbag

Volkswagen revisa más de 55.000 autos por el airbag

Policiales
Un incendio arrasó con galpón y dos camionetas de Vialidad en Alcaraz

Un incendio arrasó con galpón y dos camionetas de Vialidad en Alcaraz

San Benito: discutía con su pareja y terminó arrestado con un revólver

San Benito: discutía con su pareja y terminó arrestado con un revólver

Micaela García: la Procuración rechaza el intento de Néstor Pavón de frenar el nuevo juicio

Micaela García: la Procuración rechaza el intento de Néstor Pavón de frenar el nuevo juicio

Concordia: motociclista murió en un choque y un camionero fue detenido

Concordia: motociclista murió en un choque y un camionero fue detenido

Villaguay: esquivó un camión y terminó chocando contra un árbol

Villaguay: esquivó un camión y terminó chocando contra un árbol

Ovación
Juan Mesaglio se alista para un cruce cargado de emoción

Juan Mesaglio se alista para un cruce cargado de emoción

AFA suspendió por 6 meses a Juan Sebastián Verón como presidente de Estudiantes

AFA suspendió por 6 meses a Juan Sebastián Verón como presidente de Estudiantes

Argentinos tiene a sus tres arqueros lesionados y un juvenil podría debutar contra Boca

Argentinos tiene a sus tres arqueros lesionados y un juvenil podría debutar contra Boca

Torneo Clausura: árbitros designados para los cuartos de final

Torneo Clausura: árbitros designados para los cuartos de final

La última velada del año en Paraná tiene su programación

La última velada del año en Paraná tiene su programación

La provincia
Entre Ríos mostró su propuesta turística, cultural y productiva

Entre Ríos mostró su propuesta turística, cultural y productiva

Entre Ríos: departamentos bajo alerta por lluvias y tormentas para el fin de semana

Entre Ríos: departamentos bajo alerta por lluvias y tormentas para el fin de semana

El PJ separó de sus cargos a Carolina Gaillard y Carina Domínguez

El PJ separó de sus cargos a Carolina Gaillard y Carina Domínguez

Colón es sede del 1° Encuentro Nacional de Protección para Mujeres en Situación de Violencias

Colón es sede del 1° Encuentro Nacional de Protección para Mujeres en Situación de Violencias

El Centro Comunitario N° 17 lleva más de 20 años promoviendo la inclusión

El Centro Comunitario N° 17 lleva más de 20 años promoviendo la inclusión

Dejanos tu comentario