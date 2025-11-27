Uno Entre Rios | El País | Combustibles

Venta de combustibles: cayó 1,2% en octubre y se frenó la racha positiva

La venta de combustibles bajó en relación al año pasado por el derrumbe del gasoil común. Las naftas Premium e YPF crecieron.

27 de noviembre 2025 · 21:20hs
La venta de combustibles bajó en relación al año pasado por el derrumbe del gasoil común. 

La venta de combustibles bajó en relación al año pasado por el derrumbe del gasoil común. 

La venta de combustibles al público se enfrió en octubre y cayó en la medición contra el mismo mes del año anterior, según informó el portal especializado Surtidores. Tras más de seis meses en terreno positivo, la venta de combustibles frenó la tendencia alcista en la medición interanual.

Se comercializaron 1.446.396 metros cúbicos (m³) en el décimo mes del año, lo que representó un 1,2% menos en comparación con 2024 -cuando se comercializaron 1.463.958 m³.

Sin embargo, en la comparación desestacionalizada la demanda de combustibles subió 1,66% contra septiembre.

Más de la baja en la venta de combustibles

Los combustibles Premium continuaron liderando el crecimiento: la nafta de ese segmento aumentó 7,08% interanual y el gasoil Grado 3 hizo lo mmismo en 6,18%. La nafta súper se mantuvo en misma cifra.

Caso contrario sucedió con el diésel Grado 2, que cayó 11,24%. Esto reflejó una menor demanda del sector productivo.

En cuanto a las empresas, YPF y Axion Energy percibieron un crecimiento en sus ventas en el décimo mes del año, comparado al año anterior. La primera con un aumento del 3,49% y la segunda a menor escala, con el 0,68%.

Nuevamente, Gulf destaca con un incremento del 17,46% respecto del 2024.

