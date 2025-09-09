Uno Entre Rios | El País | Indec

Según el Indec, nueve de cada 10 bonaerenses tiene inodoro con descarga de agua

El Censo 2022 del Indec desmiente el “mito del balde”: el 89.5% de las viviendas bonaerenses tiene inodoro con descarga de agua. En el GBA la cifra es 87.4%.

9 de septiembre 2025 · 17:58hs
Según el Indec, nueve de cada 10 bonaerenses tiene inodoro con descarga de agua.

En medio de los análisis por la dura derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, datos oficiales del Indec desmienten uno de los mitos más utilizados por el oficialismo para criticar al peronismo bonaerense: el de “votar para hacer defecar en baldes”.

Según el Censo 2022, casi nueve de cada 10 bonaerenses (el 89,5%) tienen baño con inodoro con arrastre de agua.

El dato fue recordado por el periodista Javier Slucki “a propósito de las reflexiones de algunos dirigentes y colegas”. El mito del balde es una hipérbole utilizada recurrentemente para describir la pobreza en el Conurbano, pero las cifras oficiales del censo muestran una realidad sanitaria muy diferente.

El Indec, y los datos del Censo 2022

La tabla de “Condiciones habitacionales” del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, publicado por el Indec, detalla la situación en la provincia:

* Total Provincia de Buenos Aires: el 89,5% de las viviendas particulares ocupadas tiene baño con inodoro con arrastre de agua.

* 24 partidos del Gran Buenos Aires: en el Conurbano, la cifra es levemente menor pero igualmente contundente: 87,4%.

* Resto de la Provincia: en el interior bonaerense, el acceso a este servicio es aún mayor, llegando al 92,6%.

El informe del Indec también detalla que el 87,4% de los hogares bonaerenses tiene agua por red pública y el 91,3% cuenta con al menos un celular con conexión a internet en la vivienda.

Según el Indec, nueve de cada 10 bonaerenses tiene inodoro con descarga de agua

