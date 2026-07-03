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Santa Fe: la justicia suspendió el proceso de venta de SanCor

La Cámara de Apelaciones de Santa Fe decidió suspender este viernes de manera temporal el proceso de venta de la empresa SanCor.

3 de julio 2026 · 22:37hs
La justicia de Santa Fe suspendió el proceso de venta de SanCor. 

La justicia de Santa Fe suspendió el proceso de venta de SanCor. 

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial de Santa Fe decidió suspender este viernes de manera temporal el pliego de licitación y cronograma de liquidación de los activos de la quebrada cooperativa láctea SanCor.

La cámara hizo lugar a una presentación realizada por Fidulac SA que puja por quedarse con la láctea.

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La quiebra de Sancor

El 19 de junio, Scaglione había presentado un recurso de queja ante el juez de Rafaela interviniente en el concurso, Marcelo Gelcich, denunciando irregularidades en el proceso para liquidar los activos de Sancor.

La misma no fue tenida en cuenta debido a que la firma de Scaglione no era manuscrita, sino digital, cuestión por la cual decidieron apelar al tribunal superior.

Entre otros puntos, pidió dejar sin efecto la resolución de Gelcich que establecía el pliego de licitación, la forma de la venta de los activos por separado y el precio base de cada uno de ellos. En este sentido, uno de los temas cuestionados por Fidulac, es cómo se estructuró la liquidación de los activos de Sancor (la venta por separado de las plantas y las marcas), además de la valuación de las mismas.

Cabe recordar que Gelcich estableció a principios de junio que la venta se realizaría a través de licitaciones con un precio base de US$ 52,1 millones: por un lado, se liquidarían las sies plantas e instalaciones que Sancor poseía al momento de la quiebra (tres en Santa Fe y tres en Córdoba) y sus instalaciones adyacentes, y, por otro, los activos intangibles, como sus marcas y líneas de productos.

En el primer caso, las fábricas fueron valuadas con un precio mínimo de US$ 27,4 millones, mientras que, respecto a los activos intangibles, el juzgado estableció un precio base de US$ 24,7 millones, de los cuales US$ 18,7 millones corresponden a la marca principal Sancor, mientras que los restantes US$ 6 millones, a sus submarcas, como Mendicrim, Tolem o Quesabores, entre otras.

El fallo de la justicia

En el fallo emitido, la cámara argumentó que “indudablemente la aprobación del pliego y comienzo del cronograma de la liquidación es una resolución de trascendental importancia por cuanto fija valores y mecanismos de liquidación de los activos, con las consecuencias irreversibles que ello importa particularmente con relación al objetivo de lograr la continuación de la empresa fallida”.

A lo que anexa: “Por lo expresado, entendiendo que se trata de una resolución que debe ser objeto de revisión – sin que ello implique ninguna postura respecto al fondo de los planteos-, se impone hacer lugar al recurso directo examinado y -en consecuencia- conceder el recurso de apelación y nulidad subsidiariamente interpuesto, en relación y con efecto suspensivo”.

Según explicaron fuentes cercanas a Fidulac, a partir de ese fallo se deberá revisar “cómo se plantea el proceso”. "Nadie busca que no se avance, pero no se quiere que esté sesgado, que se subvalúen los activos de Sancor y que se despeguen a las plantas de las marcas, porque eso afecta al interés de los acreedores”, completaron.

Santa Fe Justicia venta SanCor
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