El dólar oficial cumplió su tercera semana consecutiva en alza.

El dólar oficial subió este viernes y cumplió su tercera semana consecutiva al alza. El tipo de cambio mayorista ganó $0,5 y se ubicó a $1.488,5.

El dólar oficial subió este viernes y cumplió su tercera semana consecutiva al alza. De este modo, la divisa estadounidense se consolidó cerca de la zona de los $1.500. Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) desacelera su ritmo de compra de divisas, aunque las reservas crecieron y volvieron a superar los US$ 48.000 millones.

El tipo de cambio mayorista ganó $0,5 y se ubicó a $1.488,5 para la venta y subió 0,8% ($11) en la semana. La distancia con el techo de la banda cambiaria, que se estableció en $1.810,56, se ubicó en el 21,4%. En el segmento de contado se operaron casi US$ 799 millones. Los contratos de futuros operan con bajas generalizadas de hasta 0,3% para los tramos de 2026.

El mercado estima que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.505 para fines de julio y que lo hará a $1.647 para el cierre de enero. En la jornada, el monto operado totalizó los u$s997 millones.

A nivel minorista, en el Banco Nación (BNA) se sostiene a $1.510 para la venta, por lo que el dólar tarjeta se ubica a $1.963. En tanto, de acuerdo al relevo de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio oficial marca un promedio ponderado en los $1.510,21 para la venta.

Entre los paralelos, el MEP opera a $1.525,90, mientras que el CCL lo hace a $1.591,80. En tanto, el dólar blue cae $5 a $1.520 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city. El BCRA mantuvo un ritmo muy moderado de compra de dólares en el mercado oficial.