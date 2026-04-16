Uno Entre Rios | Economia | SanCor

SanCor pidió quiebra tras concurso y deuda de 120 millones de dólares

La cooperativa láctea SanCor solicitó la quiebra ante la Justicia tras un año en concurso y una deuda de US$120 millones

16 de abril 2026 · 11:32hs
La cooperativa láctea SanCor solicitó la quiebra ante la Justicia tras un año en concurso y una deuda de US$120 millones

La cooperativa láctea SanCor solicitó la quiebra ante la Justicia tras un año en concurso y una deuda de US$120 millones
La cooperativa láctea SanCor solicitó la quiebra ante la Justicia tras un año en concurso y una deuda de US$120 millones

La cooperativa láctea SanCor solicitó la quiebra ante la Justicia tras un año en concurso y una deuda de US$120 millones
La cooperativa láctea SanCor solicitó la quiebra ante la Justicia tras un año en concurso y una deuda de US$120 millones

La cooperativa láctea SanCor solicitó la quiebra ante la Justicia tras un año en concurso y una deuda de US$120 millones

La compañía láctea SanCor Cooperativas Unidas Limitada solicitó la quiebra. El procedimiento ante la Justicia llega tras más de un año en concurso preventivo de acreedores y una deuda de US$120 millones.

La presentación se llevó a cabo ante el Juzgado que lleva su caso en Rafaela, al enfrentarse con la imposibilidad de cumplir con un plan de pagos que salde las deudas constatadas con más de 1.500 acreedores.

La empresa avícola Granja Tres Arroyos acordó con sindicatos reducción de la jornada laboral y de salarios en sus principales plantas para evitar despidos

Granja Tres Arroyos recortó sueldos y jornadas laborales

El 43% del empleo en Argentina es informal, según el Indec.

El 43% del empleo en Argentina es informal, según el Indec

Sancor trabajadores Atilra 1

Al exponer la situación públicamente, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) precisó que la quiebra se da “luego de los informes elevados por la Sindicatura, el Comité Provisorio de Control y la co Administradora designada por el Juzgado, coincidentes todos en el probado estado de cesación de pagos, impotencia e insolvencia patrimonial general y definitiva de la concursada”.

La decisión que ahora materializa la cooperativa había sido pedida por el gremio en septiembre del año pasado, cuando los afiliados votaron elevar dicho reclamo a la Justicia, en el marco de una Asamblea Extraordinaria.

Sancor trabajadores Atilra 2

Qué dice Atilra

Con la quiebra solicitada, Atilra aseguró que “en términos de los hechos probados en la causa, el pedido no agrega ni quita nada, resultando a esta altura un gesto irrelevante que pone fin a una tozuda postura que negaba la realidad”.

Asimismo, planteó que “esta realidad que algunos de sus directivos nos supieron reconocer en forma privada y que ahora oficializan, demuestra que Sancor CUL se viene sosteniendo con el patrimonio de los trabajadores a quienes les deben ocho meses de sueldos más aguinaldos, con la asistencia material de Atilra desde el fondo solidario y la continuidad de las prestaciones de servicios de salud a los trabajadores y sus familias de parte de OSPIL, a pesar de que la empresa no le realiza los aportes”.

LEER MÁS: SanCor remata 43.750 kilos de quesos para pagar a acreedores

Al evaluar el escenario futuro que puede deparar la quiebra, el sindicato sostuvo que “tanto para los trabajadores como para nuestra entidad que los representa, el dictado de quiebra no constituye un final sino el comienzo de una nueva etapa”, publica NA.

En ese sentido, consideró que hacia adelante “la marca Sancor, despojada de las estructuras que la llevaron al borde de su extinción, debe volver a florecer con el impulso de la nobleza y calidad de los productos que las y los trabajadores afiliados a Atilra elaboran”.

SanCor quiebra dólares Atilra
Noticias relacionadas
Una familia de cuatro integrantes necesitó ingresos por un total de $1.434.463,81 para no ser pobre.

Aumentó la canasta básica: cuánto necesitó una familia para no ser pobre según el Indec

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo junto a  Kristalina Georgieva

FMI redujo crecimiento esperado para Argentina y advirtió por las consecuencias de la guerra

El Gobierno reglamentó el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Estará vigente por dos años y busca atraer a empresas locales y extranjeras

RIMI para pymes: se pone en marcha nuevo régimen de inversiones

Luis Caputo adelantó que la inflación de marzo será superior al 3%.

Luis Caputo adelantó que la inflación de marzo será superior al 3%

Ver comentarios

Lo último

Manuel Adorni: 17 viajes al exterior pagados en dólares, en efectivo

Manuel Adorni: 17 viajes al exterior pagados en dólares, en efectivo

El día que Patronato jugó un partido oficial a la misma hora que el Superclásico

El día que Patronato jugó un partido oficial a la misma hora que el Superclásico

Causa Cuadernos: el empresario entrerriano Daniel Pitón aseguró que mintió para no ir preso

Causa Cuadernos: el empresario entrerriano Daniel Pitón aseguró que mintió "para no ir preso"

Ultimo Momento
Manuel Adorni: 17 viajes al exterior pagados en dólares, en efectivo

Manuel Adorni: 17 viajes al exterior pagados en dólares, en efectivo

El día que Patronato jugó un partido oficial a la misma hora que el Superclásico

El día que Patronato jugó un partido oficial a la misma hora que el Superclásico

Causa Cuadernos: el empresario entrerriano Daniel Pitón aseguró que mintió para no ir preso

Causa Cuadernos: el empresario entrerriano Daniel Pitón aseguró que mintió "para no ir preso"

SanCor pidió quiebra tras concurso y deuda de 120 millones de dólares

SanCor pidió quiebra tras concurso y deuda de 120 millones de dólares

Liga Argentina: Central Entrerriano y La Unión abren sus series de octavos de final

Liga Argentina: Central Entrerriano y La Unión abren sus series de octavos de final

Policiales
Incendio en el Hospital Masvernat de Concordia: sin heridos y con daños materiales

Incendio en el Hospital Masvernat de Concordia: sin heridos y con daños materiales

Bovril: detuvieron a un hombre que le propinó una golpiza a su ex

Bovril: detuvieron a un hombre que le propinó una golpiza a su ex

Gualeguaychú: harán una autopsia a interno fallecido en la UP9

Gualeguaychú: harán una autopsia a interno fallecido en la UP9

Kathaleya: con límites al periodismo, se realiza el segundo día del juicio contra los padres de la beba

Kathaleya: con límites al periodismo, se realiza el segundo día del juicio contra los padres de la beba

Camioneta robada en Buenos Aires fue hallada en Concordia

Camioneta robada en Buenos Aires fue hallada en Concordia

Ovación
Liga Argentina: Central Entrerriano y La Unión abren sus series de octavos de final

Liga Argentina: Central Entrerriano y La Unión abren sus series de octavos de final

Nicolás Bonelli con la ilusión de correr ante su gente

Nicolás Bonelli con la ilusión de correr ante su gente

Los paranaenses Gustavo Ferreyra y Emanuel López se destacaron en Brasil

Los paranaenses Gustavo Ferreyra y Emanuel López se destacaron en Brasil

River le ganó a Carabobo, logró su primera victoria en la Copa Sudamericana

River le ganó a Carabobo, logró su primera victoria en la Copa Sudamericana

Histórico: Independiente Rivadavia venció a Fluminense en el Maracaná

Histórico: Independiente Rivadavia venció a Fluminense en el Maracaná

La provincia
Granja Tres Arroyos recortó sueldos y jornadas laborales

Granja Tres Arroyos recortó sueldos y jornadas laborales

Docentes de Agmer se manifestarán contra el ajuste y la Reforma Previsional

Docentes de Agmer se manifestarán contra el ajuste y la Reforma Previsional

Ajedrez, una propuesta integral que transforma vidas en la Biblioteca Popular del Paraná

Ajedrez, una propuesta integral que transforma vidas en la Biblioteca Popular del Paraná

Alacranes de los desagües al Malbrán: el rol fundamental de Entre Ríos en la cadena de antídotos

Alacranes de los desagües al Malbrán: el rol fundamental de Entre Ríos en la cadena de antídotos

Paraná: vecinos de calle Galán denuncian abandono y riesgo por socavones

Paraná: vecinos de calle Galán denuncian abandono y riesgo por socavones

Dejanos tu comentario