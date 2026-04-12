El estudiante tenía 21 años y era oriundo de Santa Elena. Se encontraba reunido con unos amigos en un departamento en calle San Jerónimo, en Santa Fe.

Investigan la muerte de un joven entrerriano que cayó de un edificio en Santa Fe.

Un joven entrerriano fue hallado sin vida tras caer desde un edificio en Santa Fe durante la madrugada de este domingo, en un hecho que es investigado como “muerte por precipitación desde altura”; el episodio ocurrió en un inmueble ubicado sobre calle San Jerónimo al 1900.

El alerta se registró alrededor de las 4.55, cuando se dio aviso a las autoridades sobre una situación grave en el lugar. Minutos más tarde, cerca de las 5.40, personal policial y de Criminalística constató la presencia del cuerpo sin vida en un patio interno del edificio.

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Según los primeros testimonios, el joven se encontraba en un departamento junto a amigos. En un momento manifestó que se retiraba y, segundos después, se escuchó un fuerte estruendo. Al verificar lo ocurrido, advirtieron que se había precipitado hacia el interior del inmueble.

Si bien la identidad no fue confirmada oficialmente, trascendió que se trataría de un joven oriundo de Santa Elena y estudiante de la carrera de Ciencias Económicas que se dicta en Paraná.

De acuerdo a las primeras pericias, el cuerpo fue hallado sobre una estructura de alambre que cedió producto del impacto, lo que dejó marcas visibles compatibles con la caída. Los especialistas constataron múltiples fracturas.

Para acceder al sector donde se encontraba la víctima, el personal policial debió forzar un ingreso interno con la colaboración de residentes del edificio.