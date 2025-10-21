Uno Entre Rios | El País | Santa Fe

Santa Fe conmocionada por dos femicidios y un homicidio en menos de 24 horas

Una mujer fue asesinada por su expareja la madrugada de este martes en Santa Fe ciudad. En tanto, un hombre asesinó a su ex y la pareja de esta en Reconquista.

21 de octubre 2025 · 10:39hs
Una mujer fue asesinada por su expareja la madrugada de este martes en Santa Fe ciudad. En tanto, un hombre asesinó a su ex y la pareja de esta en Reconquista.

La provincia de Santa Fe se encuentra conmocionada por dos femicidios y un homicidio, ocurridos en menos de 24 horas. En la localidad de Reconquista, este lunes por la tarde, fue asesinada una mujer y un hombre. El asesino fue detenido. En tanto, esta madrugada se conoció un brutal femicidio en Santa Fe ciudad, en el barrio Loyola norte. En este caso, el femicida se encuentra prófugo.

Loyola Santa Fe

Femicidio en el barrio Loyola

Según informó la policía, este martes por la madrugada un hombre de 40 años irrumpió en la casa de su expareja y la asesinó frente a sus dos hijos, una joven de 25 años y un muchacho de 21. La víctima fue identificada como Rosa Gabriela Villagra de la Rosa, de 45 años.

Los hechos ocurrieron poco antes de la 1:30 en una vivienda ubicada en Neuquén al 6.800. El agresor ingresó violentamente al domicilio y atacó a Villagra con un arma blanca. La hija de la víctima intentó intervenir para detenerlo y resultó herida en una mano al forcejear por desarmarlo.

Tras el crimen, el asesino saltó el portón de la casa y huyó corriendo hacia el oeste, aún empuñando la cuchilla. Inmediatamente, se desplegó un amplio operativo de búsqueda en la zona norte de la ciudad y las márgenes del río Salado, con participación de fuerzas de Orden Público y otros cuerpos policiales. Hasta el momento, el sospechoso permanece prófugo.

Reconquista femicidio

Un femicidio y un homicidio en Reconquista

Un sujeto identificado como Hernán Efraín Imhoff, de unos 50 años, fue detenido este lunes acusado de asesinar a su expareja y a un amigo en la casa situada en calle 40, entre 59 y 61 de la barriada ubicada en la zona oeste del acceso sur a la ciudad.

El cuerpo del hombre ultimado fue encontrado en el living, mientras que entrada la tarde la policía aun no había podida dar con la humanidad de la mujer. Al caer la noche el cuerpo fue hallado en la zona rural de Avellaneda. Las víctimas fueron identificadas como Martín Blanco, de 36 años; y Carol María Mora, de 21 años.

Tras perpetrar los ataques mortales, Imhoff acudió a la casa de su madre, a quien le confesó los crímenes. La mujer decidió dar aviso a la policía, que lo detuvo finalmente. Sucedió en la tarde de este lunes 20 de octubre de 2025 en Calle 40 entre 59 y 61 del Barrio Center de la ciudad de Reconquista.

LEER MÁS: Patricia Bullrich culpó al feminismo de los femicidios: "Si pisoteás al hombre, se te viene en contra"

Hasta la vivienda llegaron el Fiscal Regional Rubén Martínez, el Jefe de la Unidad Regional IX, Diego Constanzo, el Dr. Rolando Galfrascoli, director de Políticas Criminales de la provincia de Santa Fe y los fiscales Marichal y Galeano.

El autor del hecho habría sido entregado por una familiar a los uniformados que cerraron el lugar. Pasadas las 20:00 horas, personal policial encontró el cuerpo sin vida de una mujer en un campo ubicado en el Paraje El Carmen al norte de la ciudad de Avellaneda.

Santa Fe femicidios homicidio
