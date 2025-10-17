Uno Entre Rios | El País | Patricia Bullrich

Patricia Bullrich culpó al feminismo de los femicidios: "Si pisoteás al hombre, se te viene en contra"

La polémica declaración del la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tuvo lugar en el programa que conduce el Daniel Parisini, El Gordo Dan en Carajo

17 de octubre 2025 · 09:59hs
La polémica declaración del la ministra de Seguridad

La polémica declaración del la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tuvo lugar en el programa que conduce el Daniel Parisini, El Gordo Dan en Carajo
La polémica declaración del la ministra de Seguridad

La polémica declaración del la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tuvo lugar en el programa que conduce el Daniel Parisini, El Gordo Dan en Carajo

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich culpó al feminismo de la violencia de género y los femicidios cuando el país sufre una ola de once femicidios en un lapso de dos semanas. El desafortunado concepto ocurrió en el programa libertario de Daniel Parisini El Gordo Dan en el canal de streaming Carajo.

"Si vos lo que hacés es generar una idea de que vos estás, digamos, empoderada, vos tenés el poder y sos capaz de pisotear a cualquiera, ¿no? No importa si a hombres, si a tu madre, si a tu padre, si a alguien lo pisoteás, finalmente lo que te termina pasando es que se te viene en contra", indicó.

Salió a la luz presunto vínculo entre Fred Machado y Lácteos Vidal, empresa que habría sido aportante de la campaña presidencial de Patricia Bullrich

Patricia Bullrich guarda silencio sobre la vinculación con Fred Machado

Escoltada por Alejandra Monteoliva, Patricia Bullrich anunció el Plan Paraná para el control de la hidrovía

Hidrovía: Patricia Bullrich lanzó el Plan Paraná

"Entonces, el desequilibrio que se generó con el feminismo extremo te lleva a situaciones en las que la violencia es tan fuerte que termina destruyendo a la misma persona que genera esa lógica".

Las declaraciones se dan en plena ola de femicidios a nivel nacional. Entre los últimos se destacan el triple narcofemicidio de Florencia Varela donde mataron a Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi y el más reciente en Córdoba, donde Pablo Rodríguez Laurta asesinó a su ex pareja Luna Giardina y a su ex suegra Mariel Zamudio. En las últimas semanas también se lamentaron los asesinatos en contexto de violencia de género de Gabriela Arací Barrios en Chaco, de Adriana Velázquez y su hija Mariana Bustos en Bahía Blanca y el de Daiana Mendieta en Entre Ríos.

178 femicidios en 2025

De acuerdo con el Observatorio “Ahora que sí nos ven”, cada 36 horas una mujer es asesinada en Argentina por motivos de género (datos hasta septiembre). En lo que va del año, 178 mujeres fueron víctimas de femicidio, y la gran mayoría conocía a su agresor.

Por su parte, la Oganización feminista Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) realizó una publicación en donde señala que hubo 196 femicidios en todo el 2025 y que hubo uno cada 35 horas. Además expusieron que desde que comenzó el mes de octubre hubo 11 víctimas de la más extrema violencia machista, por lo que una mujer es asesinada cada 28 horas.

En el documento expuesto por MuMaLá advierte: "Elevamos nuestra voz para exigir al Poder Ejecutivo Nacional que asuma la gravedad de la situación que atravesamos las mujeres y LGBTIQ+. Por tercera vez presentaremos en el Congreso de la Nación la Declaración de la Emergencia Nacional en Violencia de Género en todo el territorio argentino". También señalan que el último caso, el del femicida uruguayo Pablo Laurta --integrante de la organización machista Varones Unidos que mató a su ex pareja y a la madre de ella-- "evidencia una alarmante premeditación y motivación política de extremismo de derecha y masculinismo supremacista" y denunciaron que son "las consecuencias de los mensajes de odio de género que emanan las jerarquías gubernamentales".

MuMaLá da a conocer este tipo de datos desde el 2015, año de la primera marcha del colectivo Ni Una Menos y lamentaron que en los últimos 10 años, desde el 1º de junio de aquel año y el 30 de mayo de 2025 se sufrieron "2.589 femicidios, femicidios vinculados y trans/travesticidios. Esto signfica que una mujer o persona trans fue asesinada cada 33 horas" en nuestro país.

En otro documento previo elaborado por el Observatorio Nacional "Mujeres, Disidencias, Derechos" y publicado a fines de septiembre se contabilizaron 182 femicidios y 758 intentos de femicidios. Solo el 14% de las víctimas fatales denunció anteriormente a su agresor. Este estudio también destacó que el 73% de los femicidios fueron cometidos por la pareja o ex pareja de la víctima y que el 70% de las víctimas mujeres, lesbianas, travestis y trans fueron asesinadas en sus domicilios. Por culpa de estos crímenes 120 niños y adolescentes se quedaron sin sus madres.

Patricia Bullrich Feminismo Daniel Parisini femicidios
Noticias relacionadas
caputo a empresarios: descarto una devaluacion y prometio una reforma laboral y previsional

Caputo a empresarios: descartó una devaluación y prometió una reforma laboral y previsional

milei cerrara la campana electoral en rosario de cara al 26 de octubre

Milei cerrará la campaña electoral en Rosario de cara al 26 de octubre

Un surubí del proyecto Peces Marcados recorrió 906 kilómetros desde Corrientes hasta el sur de Entre Ríos, pasando por Paraná. Registra recorrido en 11 meses

Peces marcados: el proyecto que sigue la trayectoria de surubíes y dorados

anularon una condena porque el juez uso ia para redactar la sentencia

Anularon una condena porque el juez usó IA para redactar la sentencia

Ver comentarios

Lo último

Piden a la Justicia que investigue la aparición de pintadas nazis en el Museo Serrano

Piden a la Justicia que investigue la aparición de pintadas nazis en el Museo Serrano

Bullrich culpó al feminismo de los femicidios: Si pisoteás al hombre, se te viene en contra

Bullrich culpó al feminismo de los femicidios: "Si pisoteás al hombre, se te viene en contra"

Caputo a empresarios: descartó una devaluación y prometió una reforma laboral y previsional

Caputo a empresarios: descartó una devaluación y prometió una reforma laboral y previsional

Ultimo Momento
Piden a la Justicia que investigue la aparición de pintadas nazis en el Museo Serrano

Piden a la Justicia que investigue la aparición de pintadas nazis en el Museo Serrano

Bullrich culpó al feminismo de los femicidios: Si pisoteás al hombre, se te viene en contra

Bullrich culpó al feminismo de los femicidios: "Si pisoteás al hombre, se te viene en contra"

Caputo a empresarios: descartó una devaluación y prometió una reforma laboral y previsional

Caputo a empresarios: descartó una devaluación y prometió una reforma laboral y previsional

Milei cerrará la campaña electoral en Rosario de cara al 26 de octubre

Milei cerrará la campaña electoral en Rosario de cara al 26 de octubre

Brote de varicela en Entre Ríos: hay 700 casos y la mayoría son adolescentes

Brote de varicela en Entre Ríos: hay 700 casos y la mayoría son adolescentes

Policiales
Ataque armado a la Policía de Entre Ríos en el río Paraná

Ataque armado a la Policía de Entre Ríos en el río Paraná

Dictaron prisión preventiva por 120 días a Pablo Rodríguez Laurta 

Dictaron prisión preventiva por 120 días a Pablo Rodríguez Laurta 

Ministro uruguayo admitió fallas en frontera tras el caso de Pablo Rodríguez Laurta

Ministro uruguayo admitió fallas en frontera tras el caso de Pablo Rodríguez Laurta

Paraná: adolescente perdió el control de un auto y terminó en una zanja

Paraná: adolescente perdió el control de un auto y terminó en una zanja

Operativo antidroga en Paraná: cayó una banda con base cerca de una escuela

Operativo antidroga en Paraná: cayó una banda con base cerca de una escuela

Ovación
Predio Carlos Bianchi: el homenaje que Boca piensa para el histórico DT

Predio Carlos Bianchi: el homenaje que Boca piensa para el histórico DT

Forbes publicó la lista de futbolistas mejores pagos: Ronaldo primero, el puesto de Messi y la sorpresa

Forbes publicó la lista de futbolistas mejores pagos: Ronaldo primero, el puesto de Messi y la sorpresa

Fanáticos de automovilismo acampan desde septiembre

Fanáticos de automovilismo acampan desde septiembre

Oficial: se adelantó el partido entre Talleres y River por el Torneo Clausura

Oficial: se adelantó el partido entre Talleres y River por el Torneo Clausura

Detuvieron a Luca Vildoza, jugador de la Selección Argentina, por agresión

Detuvieron a Luca Vildoza, jugador de la Selección Argentina, por agresión

La provincia
Piden a la Justicia que investigue la aparición de pintadas nazis en el Museo Serrano

Piden a la Justicia que investigue la aparición de pintadas nazis en el Museo Serrano

Brote de varicela en Entre Ríos: hay 700 casos y la mayoría son adolescentes

Brote de varicela en Entre Ríos: hay 700 casos y la mayoría son adolescentes

SMN: emitieron una alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos

SMN: emitieron una alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos

PAMI y el Gobierno de Entre Ríos acordaron la transferencia del Hospital de la Baxada

PAMI y el Gobierno de Entre Ríos acordaron la transferencia del Hospital de la Baxada

Se detectaron nuevos terraplenes en Rincón del Doll

Se detectaron nuevos terraplenes en Rincón del Doll

Dejanos tu comentario