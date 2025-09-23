Uno Entre Rios | El País | AMIA

AMIA: confirman juicio en ausencia para iraníes prófugos

La Cámara Federal porteña confirmó la decisión de someter a un juicio en ausencia en Argentina a los ciudadanos iraníes por el atentado en AMIA

23 de septiembre 2025 · 12:05hs
La Cámara Federal porteña confirmó hoy la decisión de someter a un juicio en ausencia en Argentina a los ciudadanos iraníes con pedido de captura internacional por el atentado a la AMIA, en una decisión de los jueces Martín Irurzun y Mariano Llorens.

El Tribunal de Apelaciones ratificó así una decisión del juez federal Daniel Rafecas y los acusados que enfrentarán el citado juicio están acusados de planificar y ejecutar el atentado del 18 de julio de 1994 que dejó un saldo de 85 muertos y más de 150 heridos.

Con este fallo, los iraníes y libaneses imputados podrán enfrentar el proceso judicial sin necesidad de comparecer físicamente en el país, en un hecho inédito para el sistema judicial argentino.

A partir de la resolución, la Unidad Fiscal AMIA deberá presentar formalmente el pedido de procesamientos ante el magistrado para que la causa avance hacia la etapa de elevación a juicio y se concrete posteriormente el debate oral y público.

El ataque a la mutual judía dejó 85 muertos y centenares de heridos, y constituye el mayor atentado terrorista de la historia argentina. Tras décadas de investigaciones y múltiples dilaciones, el fallo de la Cámara abre la puerta a que se realice, por primera vez, un juicio en ausencia contra los acusados.

