Rugbiers: les incautan celulares e investigan perfil de Instagram

La cuenta, que ya no está disponible, se llamaba "@rugbiers.zarate", en el cual se publicaron mensajes como "basta de violencia, basta de odio, basta de mentiras", entre otros mensajes. Además, se respondían preguntas de otros usuarios y compartían mensajes de apoyo a los acusados. "El secuestro fue por el uso indebido. Si bien los detenidos están autorizados a usar celulares, no es así para usarlos en redes sociales", explicaron las fuentes, pero aclararon que "hasta ahora no se pudo comprobar que los posteos hayan salido de esos celulares", si bien remarcaron que no son muchas las cuentas en redes sociales que apoyan a los rugbiers.