El joven de 29 años estaba junto a su hermano menor cuando fue atacado y sufrió quemaduras graves. Ocurrió en la zona norte de Rosario

El último parte médico del joven al que prendieron fuego mientras dormía en la calle ratificó el martes que su vida corre serio riesgo. "Es un paciente muy crítico", señalaron desde el hospital de emergencias Clemente Álvarez (Heca) de Rosario (Santa Fe) en relación al diagnóstico tras un presunto intento de homicidio con dos personas detenidas.

En diálogo con LT8, la directora del nosocomio, Andrea Becherucci, detalló que Alexis A. se encuentra internado en la unidad de terapia intensiva después del traslado en helicóptero sanitario desde la zona norte de Rosario. En esta instancia, los médicos decidieron sedarlo como parte del tratamiento.

La Corte Suprema condenó a Nación, provincias y municipios por las quemas en el Delta del Paraná

Avalan en Rosario el cambio de nombre de una calle por el de Ricardo Iorio

El muchacho de 29 años estaba durmiendo junto a su hermano menor, que resultó ileso. Según fuentes oficiales, las llamas afectaron el 70% de la superficie corporal. La primera hipótesis de los investigadores es que alguien lo roció con combustible u otro líquido inflamable este lunes a la tarde, publica La Capital.

Rosario queman indigente Rosario: vive en la calle y lo prendieron fuego mientras dormía

Lesiones graves por el fuego

Becherucci precisó que el joven internado sufrió quemaduras muy extensas. Si bien presenta algunas lesiones en el rostro y el cuello, "la parte posterior es la más comprometida" por el efecto del fuego.

Luego de la agresión en Joaquín Suárez y la colectora de Circunvalación, Alexis A. permanece sedado y con asistencia ventilatoria mecánica. "Es parte del tratamiento para brindarle analgésicos y para la respiración artificial", indicaron autoridades del Heca.

La directora del establecimiento advirtió que uno de los objetivos inmediatos en terapia intensiva es garantizar "toda la rehidratación que necesita" el paciente. Además de curar las lesiones, los médicos esperan compensar la pérdida de electrolitos, entre otras secuelas de la acción de las llamas.

Hasta el momento, la familia del joven sólo tiene permitida visitas cortas en la sala de terapia intensiva. Mientras tanto, el personal del Heca les provee informes sobre su estado de salud. Becherucci remarcó que es "un paciente de mucho riesgo", de modo que las próximas horas son clave en torno a su evolución.

Dos detenidos por las quemaduras

La policía rosarina arrestó a dos hombres de 35 años durante el operativo para esclarecer cómo le prendieron fuego al muchacho itnernado. Arber M. y Manuel P. quedaron bajo arresto poco antes de las 14, cuando Mariano los acusó por la agresión mientras dormía junto a la víctima.

De acuerdo al relato del testigo, ambos sospechosos fueron a buscarlos con botellas cargadas con un líquido inflamable y después salieron corriendo hacia las vías del ferrocarril para subirse a un automóvil. Finalmente, los agentes detuvieron a los presuntos atacantes y secuestraron un Peugeot negro en la zona.